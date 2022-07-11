«Северный поток» встает на техобслуживание

Газопровод «Северный поток» с 11 по 21 июля останавливается на плановое техобслуживание. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора, Nord Stream AG, профилактических работ, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации, будут проводиться на обеих нитках газопровода. В Европе опасаются, что это приведет к усугублению дефицита газа.

Тем временем правительство Канады разрешило вернуть в Европу отремонтированную турбину Siemens для «Северного потока — 1». Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление канадского правительства, разрешение «носит временный характер и может быть отозвано».

Напомним, о санкционных коллизиях вокруг ремонта турбин рассказывал на Петербургском международном экономическом форуме председатель правления, заместитель председателя совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер.

Фото: Газпром