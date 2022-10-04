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«Газпром» приступает к созданию участка Северного широтного хода
04.10.2022

«Газпром» приступает к созданию участка Северного широтного хода

    • «Газпром» приступает к реализации проекта строительства (реконструкции) железнодорожного участка «Надым — Пангоды», который станет частью создаваемого Северного широтного хода, сообщает пресс-служба компании.

    Северный широтный ход (СШХ) имеет стратегическое значение для развития Арктической зоны РФ. Он позволит организовать прямое сообщение между Северной и Свердловской железными дорогами по маршруту «Обская — Салехард — Надым — Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево» в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Общая протяженность СШХ — около 700 км.

    Для выполнения строительно-монтажных работ на участке «Надым — Пангоды» (протяженность — 109 км), находящемся в зоне ответственности «Газпрома», заключен договор генерального подряда. В соответствии с документом, будут проведены реконструкция и усиление до требуемых технических параметров действующей железнодорожной инфраструктуры, в том числе земляного полотна, мостовых переходов, объектов энергетического и транспортного хозяйства, а также связи.

    «Газпром» планирует использовать новый транспортный маршрут в ЯНАО для вывоза углеводородной продукции с месторождений компании в регионе, а также для доставки туда грузов и персонала.

    В декабре 2019 года между «Газпромом» и Федеральным агентством железнодорожного транспорта (Росжелдор) подписано Соглашение о взаимодействии по проекту создания железнодорожного Северного широтного хода.

    ОАО «РЖД» совместно с ООО «СШХ» планируют обеспечить, в частности, сооружение участка «Обская — Салехард — Надым», реконструкцию участка «Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево» и строительство железнодорожных частей мостов через реки Обь и Надым.

    «Газпром» обеспечит ввод в эксплуатацию железнодорожной линии «Надым — Пангоды». Для реализации проекта создано специальное дочернее общество — ООО «Газпром перевозки Надым».

    В мае 2022 года президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить в текущем году начало работ по строительству железнодорожного Северного широтного хода на всех участках данного строительства.

    Фото: «Газпром»


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