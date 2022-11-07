Как вручали награду IMO «За исключительную храбрость на море»

На прошлой неделе в лондонской штаб-квартире IMO прошла церемония вручения наград «За исключительную храбрость на море». Как ранее сообщал SeaNews, главной награды, медали «За исключительную храбрость на море» удостоен Бо Сю, старший помощник капитана танкера «Jian Qiao 502», за спасение двоих моряков с затонувшего грузового судна «Tian Feng 369».

Как отметил, получая медаль, сам Сю, это награда не только для него самого и команды его судна, но и признание усилий Китая по организацию спасения на море. Только в 2021 году, подчеркнул он, Китай спас более 13 тысяч человек, терпевших бедствие в море, тем самым сохранив счастье десятков тысяч семей.

Похвальные грамоты IMO получили военные и гражданские моряки, а также представители Береговой охраны из Франции, Индии, Японии, США, Канады, рекомендательные письма IMO были вручены спасателям и морякам из Китая, Реюньона, Грузии, США и Вьетнама.

В этом году IMO также учредила специальные грамоты за спасение на море мигрантов. Их получили представители Хорватии и Филиппин.

Всего в этом году был 31 кандидат на вручение наград, номинированный странами-членами IMO и неправительственными организациями, имеющими совещательный голос. Кандидатуры рассматривала комиссия, в состав которой входили представители Международной палаты судоходства (ICS), Международной Ассоциации лоцманов (IMPA), Международной федерации ассоциаций капитанов (IFSMA), Международного союза спасателей (ISU), Международной федерации по спасанию на море (IMRF) и Международной Федерации работников транспорта (ITF). Окончательный выбор на основании рекомендаций комиссии делала коллегия судей, в которую входят председатели Совета и комитетов IMO.

Фото: IMO