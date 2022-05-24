Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Смена рулевого во Frontline
24.05.2022

Ставки на танкеры вырастут – Frontline


    • Frontline опубликовал финансовые показатели за первый квартал 2022 года. Frontline года закрыл квартал с чистой прибылью 31,2 млн долларов, на 7,8% больше, чем годом ранее.

    Выручка от операций составила 217.4 млн долларов, на 12.1% больше, чем в первом квартале 2021 года. Операционные расходы увеличились на 18,6% до 201,3 млн долларов. Операционная прибыль составила 22,9 млн долларов, на 7,2% меньше, чем за первый квартал прошлого года. Прибыль до уплаты налогов составила 31,1 млн долларов, на 7,8% выше, чем годом ранее.

    В первом квартале 2022 года спотовые ставки по сравнению с предыдущим кварталом опустились в сегменте VLCC и выросли на танкеры Suezmax и LR2.

    Во втором квартале в компании ожидают существенного роста спотовых ставок.

    Как отметил CEO Frontline Management Ларс Барстад, в первом квартале 2022 года на танкерный рынок вернулась волатильность. «Конфликт на Украине и введение рядом западных стран санкций против России серьезно нарушили сложившиеся грузопотоки, в результате возникли новые, более длинные маршруты доставки нефти и нефтепродуктов в Европу. Танкерный рынок уже демонстрировал признаки постепенного восстановления в 2022 году, когда объемы транзита нефти вернулись на доковидный уровень и спрос на нефть в странах ОЭСР рос хорошими темпами, и последние события усилили этот тренд», – сказал он.

    Чтобы выйти в ноль, по расчетам Frontline, в 2022 году VLCC должны зарабатывать в день 23,7 тыс. долларов, Suezmax’ы – 19,8 тыс., а LR2 – 16,6 тыс.


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    23.03.2022
    Экспорт и импорт подакцизных грузов, январь 2022 год: вывоз российской водки увеличился в 2,2 раза
    В январе текущего года физический объем экспорта российской водки достиг уровня порядка 142 тыс. […]
    2022ИмпортПодакцизные товарыЭкспорт
    0
    17.05.2022
    Контейнерооборот Гонконга, 4 месяца 2022
    По итогам января-апреля 2022 года контейнерооборот порта Гонконг составил 5,22 млн TEU. Это на […]
    2022ГонконгКонтейнерооборот
    0
    11.02.2022
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 6, 2022
    На 6 неделе ставки фрахта в Азово-Черноморском регионе продолжают снижаться. Так, ставка на перевозку […]
    Только для подписчиков
    2022Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    18.02.2022
    Контейнерооборот Балтийского бассейна в январе 2022: транзит снизился на 16%
    В январе 2022 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна остался практически на уровне показателя января прошлого года (+0,1%).
    2022Балтийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    07.02.2022
    Танкер «Тимофей Гуженко» пришел на помощь рыбакам в Баренцевом море
    Танкер «Тимофей Гуженко» пришел на помощь рыбакам в Баренцевом море 3 февраля арктический челночный […]
    СовкомфлотСпасательная операцияТанкер
    0
    09.03.2022
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 9, 2022
    Ставки на большинстве исследуемых трейдов снизились
    2022Фрахтовые ставки
    0


  •  




  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    24.05.2022 Российский контейнеропоток через Гамбург упал в марте на 81%
    24.05.2022 Мультимодальный сервис по перевозке автокомплектующих из Турции в Казахстан
    23.05.2022 ТOP-5 контейнерных терминалов России в январе-апреле 2022 года
    23.05.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 20, 2022
    20.05.2022 Контейнерные порты Турции, 4 месяца 2022
    20.05.2022 В Калининграде появился собственный транспортный оператор
    Госрегулирование Показать всё
    24.05.2022 Заседание комиссии Госсовета по транспорту
    20.05.2022 3 млрд рублей на поддержку авиагрузоперевозок
    18.05.2022 Квотирование на вывоз минеральных удобрений продлят
    17.05.2022 Правительство обнулило ввозные пошлины на технологичное оборудование
    16.05.2022 Вывоз металла из России разрешен по разовым лицензиям
    13.05.2022 Сроки строительства рыбопромыслового флота продлены
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти