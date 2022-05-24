Ставки на танкеры вырастут – Frontline

Frontline опубликовал финансовые показатели за первый квартал 2022 года. Frontline года закрыл квартал с чистой прибылью 31,2 млн долларов, на 7,8% больше, чем годом ранее.

Выручка от операций составила 217.4 млн долларов, на 12.1% больше, чем в первом квартале 2021 года. Операционные расходы увеличились на 18,6% до 201,3 млн долларов. Операционная прибыль составила 22,9 млн долларов, на 7,2% меньше, чем за первый квартал прошлого года. Прибыль до уплаты налогов составила 31,1 млн долларов, на 7,8% выше, чем годом ранее.

В первом квартале 2022 года спотовые ставки по сравнению с предыдущим кварталом опустились в сегменте VLCC и выросли на танкеры Suezmax и LR2.

Во втором квартале в компании ожидают существенного роста спотовых ставок.

Как отметил CEO Frontline Management Ларс Барстад, в первом квартале 2022 года на танкерный рынок вернулась волатильность. «Конфликт на Украине и введение рядом западных стран санкций против России серьезно нарушили сложившиеся грузопотоки, в результате возникли новые, более длинные маршруты доставки нефти и нефтепродуктов в Европу. Танкерный рынок уже демонстрировал признаки постепенного восстановления в 2022 году, когда объемы транзита нефти вернулись на доковидный уровень и спрос на нефть в странах ОЭСР рос хорошими темпами, и последние события усилили этот тренд», – сказал он.

Чтобы выйти в ноль, по расчетам Frontline, в 2022 году VLCC должны зарабатывать в день 23,7 тыс. долларов, Suezmax’ы – 19,8 тыс., а LR2 – 16,6 тыс.