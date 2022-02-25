То ли чистый убыток, то ли чистая прибыль

Teekay опубликовал неаудированные финансовые показатели за четвертый квартал и весь 2021 год.

Выручка по итогам квартала увеличилась на 4,3% к аналогичному показателю 2020 года и на 32,5% к предыдущему квартале до 196,5 млн долларов.

Убытки от операций флота составили 27,1 млн долларов, на 38,2% меньше, чем годом ранее и на 40,4% меньше, чем за третий квартал 2021 года.

Скорректированный показатель EBITDA сократился в сравнении с аналогичным показателем за четвертый квартал 2020 года на 9,6%, но вырос в сравнении с EBITDA за третий квартал 2021 до 181,7 млн долларов.

Чистый убыток за четвертый квартал 2021 составил 16,85 млн долларов против чистого убытка 45,1 млн долларов в четвертом квартале 2020 и чистой прибыли 9,58 млн долларов в третьем квартале 2021.

По итогам всего года выручка сократилась в сравнении с показателем 2020 года почти в 1,7 раза до 682,5 млн долларов, EBITDA – в 1,5 раза до 721,3 млн долларов. Убыток от операций флота составил 185,4 млн долларов против дохода 70,2 млн долларов годом ранее.

Год Teekay закрыл с убытком 3,4 млн долларов против чистой прибыли 90,98 млн долларов годом ранее, при этом чистая прибыль, относимая на акционеров, составила 7,8 млн долларов против чистого убытка, относимого на акционеров, в размере 82,9 млн долларов, за 2020 год.

Как поясняют в компании, финансовые результаты за 2021 год ниже показателей 2020 года и-за слабого танкерного рынка, при этом в четвертом квартале показатели улучшились благодаря умеренному росту спотовых ставок. «Пандемия влияет на спрос на нефть, однако динамика спроса и предложения остается положительной», – говорится в отчете Teekay.

Фото: Teekay