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Zim увеличил чистую прибыль за первый квартал 2022 почти втрое
18.08.2022

Zim удвоил чистую прибыль за первое полугодие 2022


    • Zim опубликовал основные операционные и финансовые показатели за второй квартал и первое полугодие 2022 года.

    Итоги второго квартала

    Объем перевозок Zim по итогам второго квартала 2022 года составил 856 тыс. TEU, на 7,1% меньше по сравнению с показателем второго квартала 2021 года. Средняя величина ставки составляла 3596 долларов за TEU, на 53,6% выше, чем годом ранее.

    Как сообщили SeaNews в компании, выручка во втором квартале выросла в сравнении с аналогичным показателем прошлого года на 44% до 3,4 млрд долларов, в основном, благодаря росту фрахтовых ставок.

    Скорректированный показатель EBITDA составил 2,1 млрд долларов, на 57,4% выше, чем во втором квартале 2021 года. Операционная прибыль выросла на 52,5% до 1,8 млрд долларов в результате более высоких доходов, которые компенсировали возросшие расходы, в первую очередь на бункеровку и фрахтование судов.

    Чистая прибыль составила 1,3 млрд долларов против 888 млн долларов во втором квартале 2021 года (+50,5%).

    Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA и скорректированной операционной прибыли за второй квартал 2022 года составила 61% и 51% соответственно против 56% и 49% за второй квартал 2021 года.

    Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, составили 1,7 млрд долларов (+44,8%).

    Свободный денежный поток увеличился на 92,6% до 1,6 млрд долларов года против 851 млн долларов годом ранее.

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    Итоги первого полугодия

    По итогам первого полугодия 2022 года объем перевозок снизился на 1,4% до 1,7 млн TEU. Средняя величина ставки составляла 3722 долларов за TEU, на 73,5% больше, чем в январе-июне 2021 года.

    Чистая прибыль за первое полугодие 2022 года составила более 3 млрд долларов (рост в 2,1 раза). Выручка выросла на 73,2% до 7,1 млрд долларов.

    Скорректированный показатель EBITDA составил 4,6 млрд долларов, в 2,1 раза выше, чем за первое полугодие 2021 года. Операционная прибыль выросла в 2,2 раза до 4 млрд долларов.

    Рентабельность по скорректированной EBITDA и скорректированной операционной прибыли за первое полугодие 2022 года составила 65% и 56% соответственно против 52% и 45% за первое полугодие 2021 года.

    Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, составили 3,4 млрд долларов (+72,1%).

    Свободный денежный поток по итогам первого полугодия 2022 года увеличился в 2,1 раза до 3,1 млрд долларов.

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    Фото: Zim


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