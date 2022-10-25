Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Исторический рекорд в дальневосточных портах
25.10.2022

Исторический рекорд в дальневосточных портах


    • В дальневосточных портах в августе было оформлено 64 тыс. контейнеров на ввоз. Об этом сообщил первый заместитель руководителя ФТС России Руслан Давыдов в ходе пленарного заседания «Логистика перемен: трансформация цепочек поставок и транспортно-логистических потоков» форума «Сделано в России», где он рассказал о тенденциях внешнеторгового оборота, а также о проделанной таможенными органами работе, направленной на развитие международных транспортных коридоров и бесшовной логистики.

    «Логистика кардинальным образом меняется. У нас очень серьезный рост на Дальнем Востоке. В дальневосточных портах в августе было оформлено 64 тысячи контейнеров на ввоз. Это исторический рекорд. Существенный прирост идет и по южному направлению и, видимо, оно будет все более востребовано», – цитирует Р.Давыдова пресс-служба ФТС.

    Отдельное внимание было уделено поставкам из Турции, в том числе через порты Новороссийска. «В торговле с Турцией мы отмечаем существенный рост, который обеспечен также экспортом энергоносителей. Сегодня Турция поднялась на второе место среди наших внешнеторговых партнеров – по итогам 9 месяцев этого года товарооборот составил 42,5 млрд долларов. Наблюдается также серьезное увеличение объемов импорта турецких товаров, в основном плодовоовощной продукции, – на 12,7% за январь-сентябрь. На мой взгляд, паромные перевозки на этом направлении являются перспективными, и их следует развивать», – сказал Р.Давыдов.

    «После резкого спада импорта в марте-апреле с середины июля мы видим, что ситуация стабилизировалась и есть положительная динамика. По поставкам основных товаров народного потребления, продовольственных товаров у нас проблем нет. В целом показатели внешней торговли демонстрируют, что недружественным странам не удалось достичь результатов, на которые они рассчитывали», – отметил первый заместитель руководителя ФТС.

    Первоочередной задачей таможенных органов по-прежнему остается ускоренное прохождение грузов через границу без снижения эффективности контроля. Этому способствуют автоматизация и цифровые технологии. На сегодняшний день почти все декларирование осуществляется в электронном виде. Из 3 млн оформленных в этом году деклараций 1 млн выпущен автоматически без участия должностных лиц. Время выпуска декларации не превышает нескольких секунд.

    Кроме того, для ускорения движения грузов на 1 тыс. должностных лиц была увеличена штатная численность в пунктах пропуска, входящих в самые востребованные на сегодняшний день транспортные коридоры «Север-Юг» и «Восток-Запад». На границе с Грузией и Азербайджаном, где пункты пропуска активно реконструируются, таможенное оформление осуществляется на специально созданных площадках за пределами погранпереходов. Все эти меры позволяют снизить нагрузку на пункты пропуска. Такой же порядок применяется и в портах, что дает возможность оформлять паромы в течение 24 часов.

    ФТС России активно сотрудничает с партнерами с целью создания и развития «зеленых» коридоров и «упрощенных таможенных коридоров» по восточному направлению и по транспортно-логистическому коридору «Север-Юг». В августе был подписан трехсторонний протокол Россия-Иран-Азербайджан об упрощении процедур транзита между тремя странами. Ведется работа с Китаем и Индией по взаимному признанию статуса уполномоченного экономического оператора с целью формирования безопасных цепочек поставок.

    Фото: пресс-служба ФТС

     


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    11.07.2022
    TOP-5 терминалов по обороту пищевого налива в январе-мае 2022 года
    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, объем перевалки пищевого налива в морских портах России […]
    Только для подписчиков
    2022ГрузооборотПищевой наливПОРТСТАТ
    0
    09.08.2022
    Грузооборот Каспийского бассейна в июне 2022: выросла перевалка грузов в контейнерах
    В июне 2022 года грузооборот портов Каспийского бассейна снизился на 26,5% относительно показателя июня […]
    Только для подписчиков
    2022ГрузооборотКаспийский бассейнПОРТСТАТ
    0
    23.08.2022
    ТОП-15 морских грузовых портов Китая в январе-июле 2022
    По данным Министерства транспорта КНР, в январе-июле 2022 года грузооборот всех портов Китая (морских […]
    Только для подписчиков
    2022ГрузооборотКитайПорты
    0
    03.10.2022
    Грузооборот Арктического бассейна в августе 2022
    В августе 2022 года грузооборот портов Арктического бассейна вырос на 11,8% относительно показателя августа […]
    Только для подписчиков
    2022Арктический бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    04.04.2022
    Контейнерооборот Арктического бассейна в феврале 2022 года увеличился на 12,5%
    В феврале 2022 года контейнерооборот портов Арктического бассейна вырос на 12,5% относительно показателя февраля 2021 года.
    2022Арктический бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    25.03.2022
    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в феврале 2022 года в деталях
    В феврале 2022 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна увеличился относительно показателя февраля 2021 года на 0,7% и составил 21,8 млн тонн
    Только для подписчиков
    2022Азово-Черноморский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    25.10.2022 «Рускон» расширяет сервис на Средиземноморский регион
    25.10.2022 Arkas Line возобновляет сезонный рефсервис
    25.10.2022 DPW вырос на 2% в январе-сентябре 2022
    25.10.2022 Контейнерооборот линий через порты Прибалтики, 9 месяцев 2022
    24.10.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 42, 2022
    21.10.2022 Роттердам снизил контейнерооборот
    Госрегулирование Показать всё
    21.10.2022 Ратифицировано Соглашение об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин
    21.10.2022 О поручениях В.Путина по итогам Восточного экономического форума
    19.10.2022 Три триллиона на три года
    14.10.2022 К 2030 году Россия поставит 100 млрд куб. м газа в восточном направлении
    13.10.2022 Суд постановил национализировать Мурманский морской рыбный порт
    12.10.2022 Правительство дало добро на досрочный выкуп судов
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти