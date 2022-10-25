Исторический рекорд в дальневосточных портах

В дальневосточных портах в августе было оформлено 64 тыс. контейнеров на ввоз. Об этом сообщил первый заместитель руководителя ФТС России Руслан Давыдов в ходе пленарного заседания «Логистика перемен: трансформация цепочек поставок и транспортно-логистических потоков» форума «Сделано в России», где он рассказал о тенденциях внешнеторгового оборота, а также о проделанной таможенными органами работе, направленной на развитие международных транспортных коридоров и бесшовной логистики.

«Логистика кардинальным образом меняется. У нас очень серьезный рост на Дальнем Востоке. В дальневосточных портах в августе было оформлено 64 тысячи контейнеров на ввоз. Это исторический рекорд. Существенный прирост идет и по южному направлению и, видимо, оно будет все более востребовано», – цитирует Р.Давыдова пресс-служба ФТС.

Отдельное внимание было уделено поставкам из Турции, в том числе через порты Новороссийска. «В торговле с Турцией мы отмечаем существенный рост, который обеспечен также экспортом энергоносителей. Сегодня Турция поднялась на второе место среди наших внешнеторговых партнеров – по итогам 9 месяцев этого года товарооборот составил 42,5 млрд долларов. Наблюдается также серьезное увеличение объемов импорта турецких товаров, в основном плодовоовощной продукции, – на 12,7% за январь-сентябрь. На мой взгляд, паромные перевозки на этом направлении являются перспективными, и их следует развивать», – сказал Р.Давыдов.

«После резкого спада импорта в марте-апреле с середины июля мы видим, что ситуация стабилизировалась и есть положительная динамика. По поставкам основных товаров народного потребления, продовольственных товаров у нас проблем нет. В целом показатели внешней торговли демонстрируют, что недружественным странам не удалось достичь результатов, на которые они рассчитывали», – отметил первый заместитель руководителя ФТС.

Первоочередной задачей таможенных органов по-прежнему остается ускоренное прохождение грузов через границу без снижения эффективности контроля. Этому способствуют автоматизация и цифровые технологии. На сегодняшний день почти все декларирование осуществляется в электронном виде. Из 3 млн оформленных в этом году деклараций 1 млн выпущен автоматически без участия должностных лиц. Время выпуска декларации не превышает нескольких секунд.

Кроме того, для ускорения движения грузов на 1 тыс. должностных лиц была увеличена штатная численность в пунктах пропуска, входящих в самые востребованные на сегодняшний день транспортные коридоры «Север-Юг» и «Восток-Запад». На границе с Грузией и Азербайджаном, где пункты пропуска активно реконструируются, таможенное оформление осуществляется на специально созданных площадках за пределами погранпереходов. Все эти меры позволяют снизить нагрузку на пункты пропуска. Такой же порядок применяется и в портах, что дает возможность оформлять паромы в течение 24 часов.

ФТС России активно сотрудничает с партнерами с целью создания и развития «зеленых» коридоров и «упрощенных таможенных коридоров» по восточному направлению и по транспортно-логистическому коридору «Север-Юг». В августе был подписан трехсторонний протокол Россия-Иран-Азербайджан об упрощении процедур транзита между тремя странами. Ведется работа с Китаем и Индией по взаимному признанию статуса уполномоченного экономического оператора с целью формирования безопасных цепочек поставок.

Фото: пресс-служба ФТС