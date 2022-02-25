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ФТС запустила «горячие линии» по работе пунктов пропуска
25.02.2022

ФТС запустила «горячие линии» по работе пунктов пропуска


    • В Южном таможенном управлении (ЮТУ) и Центральном таможенном управлении (ЦТУ) начали функционировать круглосуточные «горячие линии» для физических лиц и участников ВЭД по вопросам функционирования международных автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска, расположенных в регионе деятельности таможенных управлений, сообщается на сайте ФТС России.

    «ФТС России готова оказать всю необходимую поддержку физическим лицам, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, по вопросам оформления товаров и транспортных средств. Любое обращение будет детально рассмотрено. Для этих целей в ЮТУ и ЦТУ созданы оперативные штабы по мониторингу ситуаций, складывающихся в пунктах пропуска», – говорится в заявлении ведомства.

    Телефоны «горячих линий» работают круглосуточно, без выходных:

    ЮТУ: 8 (863) 250 93 15;

    ЦТУ: 8 (499) 975 16 03.

    В ФТС отмечают, что при обращении лиц непосредственно в таможенные органы должностными лицами будут представлены необходимые консультации на местах и оказана помощь в заполнении таможенных документов.

    Фото: с сайта ФТС России


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