Про интеграцию информационных систем «Восточного Порта» и ФТС

В ходе заседания рабочей группы международного Координационного совета по трансевразийским перевозкам, посвящённого развитию информационных технологий директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская рассказала о работе по организации информационного взаимодействия между автоматизированной учетной системой терминала и единой автоматизированной информационной системой таможенных органов рассказала.

Основная цель интеграции информационных систем порта и ФТС – это сокращение времени всех операций по формированию склада и контейнерных поездов для клиентов на площадке Универсального производственно-перегрузочного комплекса (мультимодального хаба) АО «Восточный Порт», цитирует И.Ольховскую пресс-служба порта.

«Мы достигли своевременного выполнения предписаний Федеральной таможенной службы (у нас с ней общее информационное пространство) и оперативного реагирования при пиковом увеличении объема перевалки, – рассказала она. – Это особенно важно при необходимости максимально быстро выгрузить большое контейнерное судно, сформировать складскую партию и сделать контейнерный поезд».

По словам И.Ольховской, в электронном личном кабинете, разработанном специалистами УГМК, клиенты, сотрудники порта и таможенной службы имеют доступ ко всей необходимой информации, связанной с перевалкой контейнерных грузов».

В минувшем феврале новая система взаимодействия автоматизированных была опробована на практике и показала отличный результат.

«В частности, удалось достичь не только доступность «информационного пространства», оперативности, но и максимальной прозрачности работы контейнерного терминала АО «Восточный Порт» для партнеров и клиентов», — заметила она.

Отмечается, что система информационного обмена работает не только в рабочие дни – это «онлайн 24/7». В рамках этого графика работает и сам терминал.

«Мы достигли максимально хорошего результата, но, вместе с тем, считаем, что есть ещё возможности доработки для того, чтобы улучшить функционал новой системы», – резюмировала Ирина Ольховская.

В настоящее время на территории Универсального производственно-перегрузочного комплекса продолжается реализация проекта, в ходе которого ведётся модернизация портовых мощностей и закупка современного перегрузочного оборудования для функционирования полноценного мощного контейнерного хаба. В конце 2021-го на терминале начала работу постоянная зона таможенного контроля, а с нового года был установлен и заработал мобильный инспекционно-досмотровый комплекс – сканирующая система для выборочного досмотра контейнерных грузов.

Фото: «Восточный Порт»