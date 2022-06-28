Российская таможня даст льготы иранским экспортерам

Федеральная таможенная служба России предоставит иранским экспортерам специальные льготы для ускорения таможенной очистки их товаров на таможне страны, пишет агентство Иран.ру со ссылкой на заявление Таможенного управления Исламской Республики Иран (IRICA).

В сообщении IRICA отмечается, что в соответствии с недавними соглашениями с российской таможней и в рамках пилотного внедрения зеленого таможенного канала между двумя странами, иранским экспортерам будут предоставлены некоторые специальные льготы для оформления товаров на таможне РФ.

10 июня этого года Иран и Россия подписали два меморандума о взаимопонимании (МОВ), а также проект юридического соглашения о расширении сотрудничества между таможнями двух стран. Подписи под документами поставили глава IRICA Алиреза Могадаси и глава ФТС России Владимир Булавин, уточняет Иран.ру.

Фото: Иран.ру