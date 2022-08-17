Льготные кредиты для малого и среднего бизнеса в логистике

Малые и средние предприятия смогут получать льготные кредиты на перестройку и развитие производства при действующей ставке Банка России под 4,5% и 3% годовых соответственно. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

В приоритетном порядке льготные кредиты получат малые и средние предприятия, работающие в том числе и в сфере логистики.

Средства, полученные по льготной ставке, можно будет направить на закупку оборудования, капитальный ремонт производственных помещений или запуск новых производств.

Срок действия льготной программы составит 3 года. При этом кредит можно будет взять на 10 лет. Предполагается, что до конца 2022 года объём выданных кредитов составит около 50 млрд рублей.

Сам документ будет опубликован позже.