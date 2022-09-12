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Правительство выделит дополнительные средства на программу льготного лизинга морских судов
12.09.2022

Правительство выделит дополнительные средства на программу льготного лизинга морских судов


    • Правительство дополнительно направит 15 млрд руб. на программу льготного лизинга морских судов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.

    «Внешние ограничения осложнили ситуацию с поставками комплектующих и оборудования для нужд кораблестроения и привели к значительному росту затрат, — цитирует пресс-служба правительства М. Мишустина. -Поэтому направим ещё 15 млрд рублей на программу льготного лизинга морских судов».

    Он отметил, что в целом предполагается строительство на отечественных верфях и передача транспортным компаниям свыше 300 судов различного назначения до 2030 года. Также адресную субсидию в размере 3 млрд рублей получит Выборгский судостроительный завод, на котором сейчас идёт работа по новому ледоколу для Северо-Западного бассейна.

    Фото: пресс-служба правительства РФ

     


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