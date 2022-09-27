Нулевые ставки пошлин и тарифные льготы в отношении отдельных видов товаров критического импорта продлят

Совет Евразийской экономической комиссии одобрил предложения сторон о продлении срока действия нулевых ставок ввозных таможенных пошлин и тарифных льгот в отношении отдельных видов товаров критического импорта до 31 марта 2023 года. Об этом сообщается на сайте ЕЭК.

При этом по ряду товарных позиций, находящихся в компетенции Коллегии ЕЭК, решение по поручению Совета комиссии будет принято в ближайшее время.

«Несмотря на положительный эффект, который оказали меры таможенно-тарифного регулирования, принятые весной, остались отдельные чувствительные позиции, по которым обнуление пошлин или тарифные льготы продляются на полгода. Речь идет примерно о четверти товаров первоначального списка», — отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

В частности, продление коснется сырья: фармацевтической и химической продукции, лаков, красителей, средств для обработки текстиля и кожи, отдельных разновидностей клеев и крахмалов, пластмасс, резины и изделий из них, отдельных изделий из целлюлозы, сырья из шерсти, хлопка и льна, химических нитей, пряжи и волокон. Также в перечень войдет ряд готовых изделий, таких как лекарственные средства, медицинское оборудование, реагенты для лабораторных исследований.

Решения будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года.

Напомним, в целях оказания первоочередных мер поддержки, направленных на повышение экономической устойчивости ЕАЭС и насыщение внутреннего рынка необходимыми товарами в условиях внешнего давления, ранее были приняты решения Совета ЕЭК от 17 марта 2022 г. № 37, от 5 апреля 2022 г. № 46, от 15 апреля 2022 г. № 76, а также решения Коллегии ЕЭК от 12 апреля 2022 г. № 63 и от 19 апреля 2022 г. № 66. Эти решения предусматривали обнуление ставок ввозных таможенных пошлин в отношении широкой номенклатуры товаров (1307 кодов ТН ВЭД ЕАЭС) до 30 сентября 2022 года. Мера позволила оказать существенную поддержку как потребителям готовой продукции в ряде стран ЕАЭС, так и импортозависимым производителям.