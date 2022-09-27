Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Нулевую таможенную пошлину на контейнеры продлили
27.09.2022

Нулевые ставки пошлин и тарифные льготы в отношении отдельных видов товаров критического импорта продлят


    • Совет Евразийской экономической комиссии одобрил предложения сторон о продлении срока действия нулевых ставок ввозных таможенных пошлин и тарифных льгот в отношении отдельных видов товаров критического импорта до 31 марта 2023 года. Об этом сообщается на сайте ЕЭК.

    При этом по ряду товарных позиций, находящихся в компетенции Коллегии ЕЭК, решение по поручению Совета комиссии будет принято в ближайшее время.

    «Несмотря на положительный эффект, который оказали меры таможенно-тарифного регулирования, принятые весной, остались отдельные чувствительные позиции, по которым обнуление пошлин или тарифные льготы продляются на полгода. Речь идет примерно о четверти товаров первоначального списка», — отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

    В частности, продление коснется сырья: фармацевтической и химической продукции, лаков, красителей, средств для обработки текстиля и кожи, отдельных разновидностей клеев и крахмалов, пластмасс, резины и изделий из них, отдельных изделий из целлюлозы, сырья из шерсти, хлопка и льна, химических нитей, пряжи и волокон. Также в перечень войдет ряд готовых изделий, таких как лекарственные средства, медицинское оборудование, реагенты для лабораторных исследований.

    Решения будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года.

    Напомним, в целях оказания первоочередных мер поддержки, направленных на повышение экономической устойчивости ЕАЭС и насыщение внутреннего рынка необходимыми товарами в условиях внешнего давления, ранее были приняты решения Совета ЕЭК от 17 марта 2022 г. № 37, от 5 апреля 2022 г. № 46, от 15 апреля 2022 г. № 76, а также решения Коллегии ЕЭК от 12 апреля 2022 г. № 63 и от 19 апреля 2022 г. № 66. Эти решения предусматривали обнуление ставок ввозных таможенных пошлин в отношении широкой номенклатуры товаров (1307 кодов ТН ВЭД ЕАЭС) до 30 сентября 2022 года. Мера позволила оказать существенную поддержку как потребителям готовой продукции в ряде стран ЕАЭС, так и импортозависимым производителям.


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    24.02.2022
    Импорт и экспорт ТНП, 2021 год: ввоз и вывоз тканей в натуральном выражении сократился
    По итогам 2021 года в Россию ввезли 56,1 млн пар кожаной обуви – на […]
    2021ИмпортТНПЭкспорт
    0
    02.02.2022
    Импорт живых животных в Россию в январе-ноябре 2021 года в деталях
    По данным сервиса SeaNews ТСВТ, за январь-ноябрь 2021 года импорт живых животных в Россию […]
    Только для подписчиков
    2021ИмпортСтатистика таможниТСВТ
    0
    08.04.2022
    Пятый пакет санкций
    Евросоюз в пятницу официально принял пятый пакет антироссийских санкций
    ЕвросоюзИмпортСанкцииЭкспорт
    0
    02.02.2022
    Продуктовый импорт, 11 месяцев 2021: поставки молочной продукции сократились
    В Россию за 11 месяцев 2021 года было поставлено 202,8 тыс. тонн свежего и […]
    2021ИмпортПродукты питания
    0
    23.03.2022
    Экспорт и импорт подакцизных грузов, январь 2022 год: вывоз российской водки увеличился в 2,2 раза
    В январе текущего года физический объем экспорта российской водки достиг уровня порядка 142 тыс. […]
    2022ИмпортПодакцизные товарыЭкспорт
    0
    08.02.2022
    Импорт рыбы в Россию в январе-ноябре 2021 года
    По данным сервиса SeaNews ТСВТ, за 11 месяцев 2021 года импорт рыбы в Россию составил 408,2 тыс. тонн (+10,3%) в физическом выражении, или 1,4 млрд долларов (+16,8%) в деньгах.
    2021ИмпортСтатистика таможниТСВТ
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    27.09.2022 Загрузка второго каботажного рейса атомного контейнеровоза «Севморпуть» — 90%
    26.09.2022 ТOP-5 контейнерных терминалов России в январе-августе 2022 года
    26.09.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 38, 2022
    22.09.2022 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в августе 2022
    21.09.2022 «ЛОГОПЕР» и KTZ Express подписали соглашение
    20.09.2022 Новый интермодальный сервис из Японии в Узбекистан через Китай и Казахстан
    Госрегулирование Показать всё
    26.09.2022 Заседание штаба по транспортно-логистическим коридорам
    26.09.2022 Правительство профинансирует строительство сухогрузов-контейнеровозов
    23.09.2022 Временная отмена весогабаритного контроля для перевозчиков товаров первой необходимости
    22.09.2022 Продлены сроки действия квалификационных документов членов экипажей морских судов
    22.09.2022 Упрощен порядок получения разрешений при строительстве портов
    20.09.2022 Организация работы отдела перевозки опасных грузов
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти