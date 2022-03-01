В каких регионах вырос импорт в 2021 году

В 2021 году поставки в Россию составили 293,4 млрд долларов, на 26,6% больше по сравнению с 2020 годом. В физическом выражении ввоз товаров увеличился на 4,3% до 130,3 млн тонн.

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По данным сервиса SeaNews ТСВТ, наибольший рост стоимости импорта в абсолютном выражении пришелся на Москву. По итогам 2021 года поставки в столицу выросли почти на 26 млрд долларов. Ввоз товаров в Московскую область увеличился на 8,1 млрд долларов, в Санкт-Петербург – на 5,1 млрд долларов. Импорт Чеченскую республику вырос на 2,3 млрд долларов, в Приморский край – на 2,1 млрд долларов.

В процентном выражении, с точки зрения стоимости, наиболее значительно увеличился импорт в Чеченскую республику – в 71,2 раза. Поставки в Ямало-Ненецкий автономный округ и Амурскую область выросли в 6,4 раза и на 91% соответственно. Ввоз товаров в Карелию увеличился на 79,5%, в Якутию – на 74,8%.

Наибольший рост стоимости физического объема импорта в абсолютном выражении пришелся на Москву. В 2021 году поставки в столицу выросли на 5,4 млн тонн. В Челябинскую область было ввезено на 1,6 млн тонн больше, чем годом ранее. Поставки в Московскую область выросли на 1,1 млн тонн, в Кемеровскую область – на 877,8 тыс. тонн, в Приморский край – на 415,9 тыс. тонн.

В процентах в физическом выражении, как и денежном, лидером по росту импорта была Чечня, поставки в которую за 2021 год увеличились в 18,9 раз. Поставки в Ямало-Ненецкий автономный округ выросли в 3,5 раза, в Кемеровскую область – в 2,7 раза. Ввоз товаров в Псковскую и Архангельскую области увеличился на 60,2% и на 48% соответственно.

Подробный анализ импорта в Россию по итогам 2021 года доступен по подписке.