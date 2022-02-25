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«Под удар попадут многие компании» – мнение эксперта
25.02.2022

«Под удар попадут многие компании» – мнение эксперта


    • kanavara aserebrjakov b Новости, Показать всё, Рынок, Супер Эксперт, Экспертное мнение Участники ВЭД, перевозчики, экспедиторы следят за курсом валют, санкциями, новостями с автомобильных погранпереходов ЕС и судозаходами в Азовском и Черном море. Своими наблюдениями и некоторыми ожиданиями с SeaNews поделился Андрей Серебряков, заместитель руководителя отдела по работе с корпоративными клиентами «Канавара Групп».

    По состоянию на 25.02.2022:

    • В Азовском море полностью остановлено судоходство,
    • Порты юга России – Ейск, Темрюк, Ростов-на-Дону, Таганрог, Усть-Донецкий, Азов не производят никаких погрузочных операций на суда,
    • Порт Новороссийск работает в штатном режиме.

    Участники ВЭД стараются фиксировать выгодный курс валют с учетом текущих реалий. Это означает закупку валюты для оплаты товара в определенные дни и увеличение количества предварительных деклараций на товар. В свою очередь, увеличение количества предварительных деклараций на товары для таможенных представителей означает существенное увеличение нагрузки в короткий промежуток времени, это приводит к невозможности выстраивания стабильного графика работы на долгий период.

    Ожидания в долгосрочной перспективе:

    1) уменьшение объема импорта из-за увеличения стоимости товара в пересчете на рубли;

    2) ограничения на поставки ряда товаров из стран ЕС и США вследствие эмбарго;

    3) практически полное прекращение внешнеэкономического взаимодействия с Украиной;

    4) автомобильные перевозчики столкнутся с еще бОльшими трудностями в обновлении автопарка;

    5) морские линии, морские терминалы, авиаперевозчики, жд терминалы столкнутся с проблемами при обновлении своей инфраструктуры;

    6) участники ВЭД вынуждены будут переориентироваться на импорт и экспорт из Азии;

    7) увеличение доли транзитных перевозок по жд инфраструктуре РФ на направлении Азия – Европа под вопросом, ранее озвучивались планы РЖД увеличение этого показателя в 4 раза к 2027 году

    8) возможное банкротство компаний, которые были напрямую завязаны на импорт/экспорт с Украиной, в случае, если они не смогут оперативно перепрофилироваться.

    Я напомню, что объем экспорта РФ на Украину по итогам 2021 года составил 8 млрд 129,5 млн долларов, что на 28,8% больше, чем в 2020 году (6 млрд 310,5 млн долларов). Объем импорта РФ из Украины по итогам 2021 года также увеличился на 12%, с 3 млрд 694,2 млн долларов до 4 млрд 154,8 млн долларов. Это существенный объем, который затрагивает многие компании на всех этапах цепи поставок: перевозчиков, импортеров/экспортеров, экспедиторов, таможенных представителей и т.п. Таким образом, под удар попадут многие компании.

    Андрей Серебряков, заместитель руководителя отдела по работе с корпоративными клиентами «Канавара Групп»

    Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

    Фото: Росморречфлот

     


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