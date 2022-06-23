Бизнес-миссия в Иран 12-15 июля 2022

Нефтехимтранс (ГК РусИранЭкспо) совместно с Международным Координационным советом по трансъевразийским перевозкам (КСТП) приглашает принять участие в Бизнес-миссии в Иран 12-15 июля 2022 с посещением порта Амирабад на Каспийском море и в работе Круглого стола по транспорту 14 июля в Тегеране.

Цель Бизнес-миссии – знакомствос портовой, железнодорожной и автотранспортной инфраструктурой на севере Ирана, презентация бизнес-проектов российских и иранских транспортных компаний.

Государственный порт Амирабад в провинции Мазандаран — самый крупный порт Ирана на Каспийском море. Это единственный из иранских портов на Каспии, который связан действующими железными дорогами (колея 1435 мм) с портами Ирана в Персидском заливе, а также с помощью пограничных железнодорожных переходов с железными дорогами Туркменистана, Турции, Ирака, Пакистана, Афганистана и Нахичеванской Автономной Республики Азербайджана.

В порту Амирабад создана свободная экономическая зона.

14 июля 2022 в Тегеране будет Круглый стол по логистике с представителями транспортных и логистических компаний Ирана, России и стран СНГ. Во время Круглого стола будут презентованы бизнес-предложения и инвестиционные проекты по перевозкам по маршруту МТК Север-Юг.

Приглашаем компании России, стран СНГ и других стран принять участие в Бизнес-миссии и в работе Круглого стола.

Примерная программа Бизнес-миссии в приложении, возможно изменение программы поездки под индивидуальные пожелания.

Заявку на участие в Бизнес-миссии и запросы-предложения просим присылать на адреса: tbc1@mail.ru

Возможна организация деловых индивидуальных поездок в иранские компании, в морские порты Ирана и на пограничные железнодорожные станции, а также проведение аналитических работ по вашему техническому заданию.

Программа

Фото: предоставлено организаторами