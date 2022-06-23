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Бизнес-миссия в Иран 12-15 июля 2022
23.06.2022

Бизнес-миссия в Иран 12-15 июля 2022

    • Нефтехимтранс (ГК РусИранЭкспо) совместно с Международным Координационным советом по трансъевразийским перевозкам (КСТП) приглашает принять участие в Бизнес-миссии в Иран 12-15 июля 2022 с посещением порта Амирабад на Каспийском море и в работе Круглого стола по транспорту 14 июля в Тегеране. 

    Цель Бизнес-миссии – знакомствос портовой, железнодорожной и автотранспортной инфраструктурой на севере Ирана, презентация бизнес-проектов российских и иранских транспортных компаний.

    Государственный порт Амирабад в провинции Мазандаран — самый крупный порт Ирана на Каспийском море. Это единственный из иранских портов на Каспии, который связан действующими железными дорогами (колея 1435 мм) с портами Ирана в Персидском заливе, а также с помощью пограничных железнодорожных переходов с железными дорогами Туркменистана, Турции, Ирака, Пакистана, Афганистана и Нахичеванской Автономной Республики Азербайджана.

    В порту Амирабад создана свободная экономическая зона.

    14 июля 2022 в Тегеране будет Круглый стол по логистике с представителями транспортных и логистических компаний Ирана, России и стран СНГ. Во время Круглого стола будут презентованы бизнес-предложения и инвестиционные проекты по перевозкам по маршруту МТК Север-Юг.

    Приглашаем компании России, стран СНГ и других стран принять участие в Бизнес-миссии и в работе Круглого стола.

    Примерная программа Бизнес-миссии в приложении, возможно изменение программы поездки под индивидуальные пожелания.

    Заявку на участие в Бизнес-миссии и запросы-предложения просим присылать на адреса: tbc1@mail.ru

    Возможна организация деловых индивидуальных поездок в иранские компании, в морские порты Ирана и на пограничные железнодорожные станции, а также проведение аналитических работ по вашему техническому заданию.

    Программа

    Фото: предоставлено организаторами


  • Статистика всех портов и стивидоров России


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