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Временная отмена весогабаритного контроля для перевозчиков товаров первой необходимости
23.09.2022

Временная отмена весогабаритного контроля для перевозчиков товаров первой необходимости


    • Временная отмена весогабаритного контроля для грузового транспорта, который ввозит в страну лекарства, продукты питания и предметы первой необходимости, продлена до 1 февраля 2023 года, сообщает пресс-служба правительства РФ. Соответствующее постановление от 22 сентября 2022 года №1670 подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

    Такой контроль осуществлялся на автомобильных пунктах пропуска через государственную границу. Мера, действовавшая до 1 сентября, позволила сократить время доставки важных грузов в Россию и обеспечить достаточное количество необходимых товаров в магазинах.

    Право устанавливать особенности госконтроля за международными автомобильными перевозками в пунктах пропуска появилось у правительства благодаря закону, принятому в середине апреля 2022 года. Само решение является частью комплекса мер по обеспечению устойчивости экономики в условиях санкций, отмечают в правительстве.


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