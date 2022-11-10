17 ноября экспертный центр «ОПАСНИК» проводит бесплатный вебинар по редкой теме, которая обсуждается нами впервые, – «Перевозка спирта этилового».

Требования к перевозке спирта зависят от большого количества факторов, и часто это становится причиной недопонимания между перевозчиком и инспектором контролирующих органов, что для перевозчика может обернуться крупным штрафом или штрафом с постановкой транспортного средства на специализированную стоянку. Несоблюдение правил перевозки спирта для водителя может повлечь лишение права управления транспортным средством до полугода. Поэтому важно понимать, какие параметры и как влияют на требования к перевозке.

Например, типичное нарушение при перевозке – отсутствие специального разрешения. Контрольно-надзорные органы в этом случае осуществляют постановку транспортного средства на специализированную стоянку, выписывают крупный штраф (от 400 до 500 тыс. рублей должен заплатить перевозчик), а водитель лишается прав на срок от 4 до 6 месяцев. При этом, в ряде таких случаев специальное разрешение и не требовалось.

На вебинаре в ноябре консультанты Центра перечислят все факторы, влияющие на перевозку спиртосодержащей продукции, а также расскажут, какие современные инструменты и программное обеспечение помогают правильно организовать перевозку и избежать крупных штрафов и продемонстрируют работу сервиса определения группы упаковки раствора этанола в зависимости от содержания спирта. Регистрация открыта до 16 ноября включительно по ссылке https://opasnik.ru/events/434033/