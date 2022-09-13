Курсы по подготовке специалистов в сфере ДОПОГ

Как известно, 8.2.3 ДОПОГ предполагает, что получать соответствующую подготовку должны не только водители и консультанты компаний-перевозчиков, но и все лица, чья деятельность непосредственно связана с перевозкой опасных грузов. При этом требования 1.3.3 ДОПОГ прямо указывают, что работодатель должен вести учет пройдённых курсов и предоставлять информацию о них контролирующим органам.

Как перевозчику узнать, пора ли проводить курсы для своего персонала? Как кадровику оценить профессиональные компетенции консультантов и водителей, если вы только принимаете их на работу? Как учебный центр может убедиться в актуальности знаний преподавателя или консультанта или провести повышение квалификации для своих специалистов? Все эти и многие вопросы могут быть успешно сняты экспертами центра «Опасник».

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Кстати, уже завтра, 14.09 состоится вебинар по одной из самых популярных тем – перевозке топлива, регистрация еще открыта https://opasnik.ru/events/434036/.