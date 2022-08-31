Заключение о соответствии транспортного средства

Свежий пример из практики: после очередного вебинара, посвященного особенностям перевозки органических пероксидов (подробнее https://opasnik.ru/events/409001/), в экспертный центр «Опасник» обратился один из слушателей. Он планировал в самом ближайшем будущем открывать новое направление работы, приобретать в лизинг сразу несколько автомобилей, организовывать работы по получению свидетельств, поэтому обратился за помощью по этим вопросам. Руководитель центра Сергей Ананко предложил клиенту начать с малого: составить на планируемые к покупке автомобили заключение о соответствии данных транспортных средств требованиям ДОПОГ и ТР ТС 018/2011, чтобы по возможности убедиться в правильности выбора и уберечь себя от последующих ненужных расходов. А уже дальше – планировать всю остальную работу по этому направлению.

Был организован выезд на место покупки, проведен визуальный осмотр транспортного средства, маркировочных таблиц, осмотр арматуры, устройств слива/налива, дыхательных и предохранительных клапанов, а также внутренний осмотр и замер толщины стенок, анализ технической документации и иных документов. В результате клиент получил исчерпывающую информацию и документ в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 с описанием и ссылками на конкретные нормы конкретных правовых документов и иллюстрациями. Условия приобретения были пересмотрены, частично подобраны более подходящие марки автомобилей. Клиент остался очень доволен – ведь он сэкономил не только время и финансовые средства, но и нервы при организации нового для себя направления деятельности.

Услугу подготовки заключения на транспортное средство можно заказать здесь https://opasnik.ru/uslugi/conclusionsveh/