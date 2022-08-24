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Осталось 1 место для участия в вебинаре по жмыху и шроту!
24.08.2022

Осталось 1 место для участия в вебинаре по жмыху и шроту!

    • Меньше суток осталось до проведения вебинара «Перевозка жмыха и шрота в соответствие с ДОПОГ» (25 августа, 10.00). Регистрируйтесь прямо сейчас по ссылке https://opasnik.ru/events/434030/ , так как сталось всего одно место!

    Всем, кто не успеет зарегистрироваться или не сможет принять участие в вебинаре, сообщаем, что экспертный центр Опасник нашел решение этой проблемы.

    Во-первых, все прошедшие вебинары в тот же день станут доступны для видеопросмотра в любое время (если вы оплатили регистрацию, но не смогли присутствовать – бесплатно, если не оплачивали – покупайте доступ по той же ссылке).

    Во-вторых, вы можете существенно сэкономить, приобретая не одно видео, а сразу целый пакет: в этом случае вы получите ссылки для просмотра всех прошедших вебинаров и сможете составить целостное представление о проблематике, которая обсуждалась экспертами центра, а также услышите, какие вопросы задавали слушатели.

    Кстати, в честь нового учебного сезона начиная с 14 сентября мы будем разыгрывать бесплатную годовую подписку на вебинары среди слушателей в прямом эфире! Не пропустите этот шанс!


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