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18.10.2022

Практический семинар ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ – УЧЕБНЫМ ЦЕНТРАМ

    • Всего несколько дней осталось до центрального учебного мероприятия экспертного центра «Опасник» – семинара-практикума ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ-2022 (УЧЕБНЫМ ЦЕНТРАМ). На встречу приглашены представители государственных органов (Ространснадзор, Росавтотранс), директора учебных центров ДОПОГ, специалисты профильных учебных заведений (РУТ МИИТ) – каждый из них сможет поделиться опытом и информацией относительно всех тонкостей обучения в этой сфере.

    Будут рассмотрены следующие вопросы:

    • особенности подготовки кадров по опасным грузам в учебных заведениях, на курсах;
    • оснащение учебных центров программным обеспечением по ДОПОГ;
    • особенности дистанционной подготовки водителей.

    Слушатели узнают, как обучать необучаемых и что делать, чтобы определить уровень готовности к экзамену, а также как обеспечить надежную проверку ДОПОГ-свидетельств.

    Издательские центры, специализирующиеся на продукции в сфере ДОПОГ, представят печатную продукцию (плакаты, инструкции, шаблоны) и ответят на вопрос, зачем она необходима учебному центру.

    Большое внимание будет уделено практической части: выполнению заданий и тестированию сервисов, ответам на поступившие вопросы и вопросы, заданные в прямом эфире.

    Словом, 4 часа самой важной информации по обучению и в завершение – подарки и призы от экспертного центра Опасник (материалы встречи, презентации для работы, розыгрыш бесплатной подписки на 2023 год, скидки на программное обеспечение). Поторопитесь с регистрацией, мест осталось очень мало https://opasnik.ru/events/434032/


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