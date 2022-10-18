Практический семинар ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ – УЧЕБНЫМ ЦЕНТРАМ

Всего несколько дней осталось до центрального учебного мероприятия экспертного центра «Опасник» – семинара-практикума ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ-2022 (УЧЕБНЫМ ЦЕНТРАМ). На встречу приглашены представители государственных органов (Ространснадзор, Росавтотранс), директора учебных центров ДОПОГ, специалисты профильных учебных заведений (РУТ МИИТ) – каждый из них сможет поделиться опытом и информацией относительно всех тонкостей обучения в этой сфере.

Будут рассмотрены следующие вопросы:

особенности подготовки кадров по опасным грузам в учебных заведениях, на курсах;

оснащение учебных центров программным обеспечением по ДОПОГ;

особенности дистанционной подготовки водителей.

Слушатели узнают, как обучать необучаемых и что делать, чтобы определить уровень готовности к экзамену, а также как обеспечить надежную проверку ДОПОГ-свидетельств.

Издательские центры, специализирующиеся на продукции в сфере ДОПОГ, представят печатную продукцию (плакаты, инструкции, шаблоны) и ответят на вопрос, зачем она необходима учебному центру.

Большое внимание будет уделено практической части: выполнению заданий и тестированию сервисов, ответам на поступившие вопросы и вопросы, заданные в прямом эфире.

Словом, 4 часа самой важной информации по обучению и в завершение – подарки и призы от экспертного центра Опасник (материалы встречи, презентации для работы, розыгрыш бесплатной подписки на 2023 год, скидки на программное обеспечение). Поторопитесь с регистрацией, мест осталось очень мало https://opasnik.ru/events/434032/