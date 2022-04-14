Эксперт по опасным грузам

Так называется не только флагманский продукт экспертного центра «Опасник» – программное обеспечение для консультантов и экспертов отрасли, настоящий электронный помощник перевозчика (подробнее: https://opgruz.ru/).

Представляем вам руководителя экспертного центра «Опасник» – Сергея Михайловича Ананко, автора и идеолога этого программного обеспечения, сертифицированного эксперта по опасным грузам, специалиста, посвятившего более 30 лет проблемам перевозки опасных грузов. Сергей Ананко – участник рабочих групп государственных органов и органов сертификации по вопросам перевозки опасного груза, аналитик-консультант и разработчик информационных систем для контрольно-надзорных органов, советник ряда крупных перевозчиков и производителей. Нет вопроса в сфере опасных грузов, на который он не знал бы ответа – коллеги шутят, что этот человек знает ДОПОГ буквально наизусть!

У Сергея Михайловича почти постоянно напряженный график. Например, совсем недавно он выступил с докладами в Нижнем Новгороде, где «Опасник» совместно с Приволжским МУГАДН Федеральной службы по надзору в сфере транспорта проводил семинар-практикум для инспекторского состава службы и местных перевозчиков опасных грузов.

Сейчас идет подготовка сразу к трем мероприятиям: докладу на очередном семинаре-практикуме центра «Опасник» в Рязани (21 апреля), выступлению на VI Ежегодной международной конференции «Логистика химической промышленности» (22 апреля), а также центральному событию года – Международной конференции «Опасные грузы-2022» (https://opasnik.ru/events/409004/), которую центр «Опасник» организует 26 апреля совместно с информационно-аналитическим агентством SeaNews при содействии Российского университета транспорта (РУТ МИИТ).

Сергею Михайловичу и его команде предстоит отобрать несколько десятков докладов, организовать дискуссии, обмен мнениями, а еще в апреле у него день рождения. Поздравляем!

Контакты для связи с нашим экспертом:

Сергей АНАНКО, руководитель экспертного центра ОПАСНИК

ananko@seaexpress.ru

www.opasnik.ru

Справка:

Портал «Опасник» (www.opasnik.ru) – экспертный центр по перевозкам опасных грузов, специализирующийся на разработке онлайн-сервисов и программных решений для перевозчиков и контрольно-надзорных органов в сфере перевозок различными видами транспорта. Сегодня «Опасник» – это коллектив единомышленников, сертифицированных экспертов и консультантов-практиков, которые создают и разрабатывают удобные в использовании онлайн сервисы и программы. На счету команды 7 бесплатных онлайн-сервисов для перевозчиков и инспекторов, 10 востребованных услуг от разработки документов до организации отдела перевозки опасных грузов под ключ, разработанные компьютерные программы для консультантов по опасным грузам (https://opasnik.ru/soft/) бесплатное мобильное приложение Эксперт ОГ Лайт, ежемесячные бесплатные обучающие вебинары, блог полезных статей и материалов, а также удобный Интернет-магазин.