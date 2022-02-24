Аварийные случаи с опасными грузами

По данным об аварийности, количество дорожно-транспортных происшествий с опасными грузами на автодорогах России за последние два года выросло. Так, если в 2020 году было отмечено 14 таких случаев, то в 2021 году – уже 34 (рост более чем на 100%). При этом больше всего аварий при перевозках опасных грузов произошло в Приволжском федеральном округе (14 инцидентов), на втором месте печального рейтинга Центральный федеральный округ (8), далее следуют Южный (6), Северо-Западный и Уральский (по 5), замыкают список Дальневосточный и Сибирский федеральные округа (по 3 случая в каждом).

Анализ показывает, что в 89% всех случаев инциденты были связаны с перевозкой нефтепродуктов, а основными причинами были лобовое или попутное столкновение (17 случаев), в подавляющем большинстве случаев – по вине перевозчика (16 случаев). Более 50% случаев произошло с участием трех и более транспортных средств (7 множественных аварий) и сопровождалось опрокидыванием, возгоранием или разливом груза (6 случаев).

Типичен, например, случай 27 декабря 2021 года: на 36-м километре Киевского шоссе в ТиНАО г. Москва загорелся грузовик с цистерной (груз – пропан) объемом 7 кубических метров. Факельное горение, продолжавшееся почти 3 часа, создавало угрозу взрыва, движение в сторону центра было полностью перекрыто. По предварительной информации Ространснадзора, причиной аварии стало возгорание бензовоза на проезжей части из-за нарушения герметичности цистерны. В 15.00 пожар был ликвидирован, жертв удалось избежать, ведется проверка деятельности перевозчика, экспертиза транспортного средства, грузовладелец понес значительные убытки.

Защитить себя и свой груз от подобных аварий, правильно подготовиться к перевозке сжиженного газа в цистерне и узнать, какие требования к цистернам будут предъявляться с 1 сентября 2022 года и как будут проводиться гидравлические испытания можно, посетив бесплатный вебинар, который состоится 28 марта.

Чуть раньше, 23 марта, экспертный центр Опасник организует отдельное очное мероприятие для перевозчиков Приволжского федерального округа – семинар, посвященный практическим вопросам перевозки опасных грузов. Семинар пройдет в Нижнем Новгороде (ул. Советская д.12А, регистрация https://opasnik.ru/events/409005/).

Контакты для связи:

Андрей МИРОНОВ, коммерческий директор направления

mironov@seaexpress.ru

www.opasnik.ru

Портал «Опасник» (www.opasnik.ru) – экспертный центр по перевозкам опасных грузов, специализирующийся на разработке онлайн-сервисов и программных решений для перевозчиков и контрольно-надзорных органов в сфере перевозок различными видами транспорта. Сегодня «Опасник» – это коллектив единомышленников, сертифицированных экспертов и консультантов-практиков, которые создают и разрабатывают удобные в использовании онлайн сервисы и программы. На счету команды 7 бесплатных онлайн сервисов для перевозчиков и инспекторов, 10 востребованных услуг от разработки документов до организации отдела перевозки опасных грузов под ключ, разработанные компьютерные программы для консультантов по опасным грузам («Эксперт ОГ», в том числе модификации «Эксперт ОГ Топливо» с подпиской от одного месяца), бесплатное мобильное приложение «Эксперт ОГ Лайт», ежемесячные бесплатные обучающие вебинары, блог с полезными статьями и материалами, а также удобный интернет-магазин. Центр проводит и оффлайн-мероприятия, главное из которых – Международная конференция «Опасный груз – 2022» – пройдет в апреле. Ознакомиться с программой конференции можно по ссылке https://opasnik.ru/events/409004/.