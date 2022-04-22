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В Госдуму внесен законопроект об упрощении подтверждения нулевого НДС для экспортёров
22.04.2022

Приостановлен весогабаритный контроль для перевозчиков товаров первой необходимости

    • На автомобильных пунктах пропуска через государственную границу России временно отменяется весогабаритный контроль для грузового транспорта, который ввозит в страну лекарства, продукты питания и предметы первой необходимости. Соответствующее постановление  подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

    Мера будет действовать до 1 сентября 2022 года. «Она позволит сократить время доставки важных грузов в Россию и обеспечить достаточное количество необходимых товаров в магазинах», — говорится в сопроводительной справке к документу.

    Право устанавливать особенности госконтроля за международными автомобильными перевозками в пунктах пропуска появилось у правительства благодаря закону, принятому в середине апреля. Само решение является частью комплекса мер по обеспечению устойчивости экономики в условиях санкций.


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