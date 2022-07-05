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Дальневосточные пункты пропуска необходимо приводить в порядок
05.07.2022

Дальневосточные пункты пропуска необходимо приводить в порядок


    • Из 80 пунктов пропуска на Дальнем Востоке функционируют 58, почти все находятся в ненормативном состоянии. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в ходе выездного совещания под председательством секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в Хабаровске.

    По словам Ю.Трутнева, более 80% грузопотока проходит через 12 пунктов пропуска, реконструкция которых является приоритетной. На их модернизацию и техническое оснащение деньги Минтрансу выделены, тем не менее, по целому ряду пунктов сроки строительства постоянно переносятся.

    Так, по автомобильному пункту пропуска «Пограничный» работы ведутся с 2011 года – 11 лет. Планируемый срок завершения – четвертый квартал 2024 года.

    По морскому пункту пропуска «Находка» работы также ведутся с 2011 года, планируемый срок завершения – четвертый квартал 2023 года. На сегодняшний день контракты расторгнуты, и новые не заключены.

    По автомобильному пункту пропуска «Полтавка» плановый срок завершения строительства – 2024 год, перенос на четвертый квартал 2026 года.

    «Я могу этот список продолжать. Он достаточно длинный. Но мне кажется, достаточно сказать, что в 27 пунктах пропуска по девяти расторгнуты договоры, что характеризует качество управления строительством со стороны Министерства транспорта. Здесь надо наводить порядок», – резюмировал полпред.

    Фото: сайт заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Ю.Трутнева


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