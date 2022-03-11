Товары первой необходимости растаможат в первую очередь

В РФ обеспечен первоочередной порядок совершения таможенных операций в отношении товаров первой необходимости, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.

«ФТС перешла на усиленный режим работы с целью минимизации негативных последствий недружественных мер, предпринимаемых против России рядом государств Запада. Основные усилия таможенных органов сосредоточены на ускоренном насыщении российского внутреннего рынка товарами первой необходимости – продовольствием, медицинскими препаратами, технологическим и промышленным оборудованием», – говорится в пресс-релизе ведомства.

К настоящему моменту обеспечен первоочередной порядок совершения таможенных операций в отношении продуктов питания, в том числе скоропортящихся, а также лекарственных препаратов, вакцин и средств дезинфекции. В отношении ввозимой плодоовощной продукции (овощи, фрукты, орехи и продукты их переработки) введен упрощенный порядок совершения контрольных процедур.

С целью поддержания стабильности поставок организован ежедневный мониторинг сроков выпуска товаров первой необходимости, проведена соответствующая настройка системы управления рисками.

Эти меры позволили ускорить прохождение грузов через границу без снижения эффективности контроля. В результате средний срок выпуска «безрисковой» товарной партии составляет, по данным ФТС, порядка 52 минуты, экспортной товарной партии – 27 минут.

«В настоящее время на уровне Правительства РФ, ряда ведомств в оперативном режиме осуществляется выработка решений и нормативной базы по ускорению и упрощению таможенных и других контрольных процедур. ФТС России незамедлительно доводит данные нововведения до территориальных таможенных органов для их практической реализации», – заявил первый заместитель руководителя ФТС России Руслан Давыдов.

Как отмечают в ФТС, российские таможенники ведут активную работу с иностранными таможенными администрациями в целях наращивания поставок товаров из Ирана, Азербайджана и Турции железнодорожным и морским транспортом. В приоритетах укрепление взаимодействия с Китаем, а также развитие сотрудничества с Объединенными Арабскими Эмиратами и другими странами, не присоединившимися к санкциям Запада.