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Упрощены правила маркировки товаров знаком ЕАС
19.10.2022

Утвержден перечень скоропортящихся товаров, подлежащих таможенному оформлению в первоочередном порядке

    • Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил перечень категорий товаров, подвергающихся быстрой порче, в отношении которых таможенные операции совершаются в первоочередном порядке. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

    «Перечень объединил в себе наиболее важные для стран ЕАЭС категории товаров, требующие приоритетного прохождения таможенной границы, особых условий транспортировки и хранения, а также не терпящие любых задержек на таможне ввиду коротких сроков хранения, особого характера этих грузов, — говорится в пресс-релизе ЕЭК, — К таким товарам относятся продукты питания (мясо, рыба, молочные продукты, овощи, фрукты) и ряд других категорий товаров».

    Первоочередной порядок в отношении товаров, включённых в этот перечень, будет применяться до конца 2023 года. В этот период на постоянной основе также будет проводиться мониторинг применения перечня, чтобы обеспечить его своевременную актуализацию.


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