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Автопроизводители ЕАЭС могут пока не устанавливать ЭРА-ГЛОНАСС
16.06.2022

Автопроизводители ЕАЭС могут пока не устанавливать ЭРА-ГЛОНАСС

    • Коллегия Евразийского экономической комиссии (ЕЭК) продлила до 31 января 2023 года возможность не оснащать устройством или системой вызова экстренных оперативных служб транспортные средства (шасси) категорий M1, M2, M3, N1, N2 и N3 (за исключением транспортных средств для перевозки опасных грузов и транспортных средств, специально предназначенных для перевозки детей), которые изготовлены на таможенной территории ЕАЭС.

    Как поясняют в ЕЭК, необходимость установления переходных положений вызвана сохранением дефицита полупроводников, используемых при производстве этих систем вызова экстренных оперативных служб, что создает риски вынужденного простоя крупнейших автопроизводителей Союза.

    Предусмотрено, что транспортные средства (шасси) должны быть дооснащены изготовителем до 31 декабря 2023 года устройством или системой вызова экстренных оперативных служб. При этом производители обязаны информировать потребителя о необходимости дооснащения транспортного средства (шасси) устройством или системой вызова экстренных оперативных служб и указания в электронном ПТС соответствующей информации.

    Фото: ЕЭК


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