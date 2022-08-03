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Объем перевозок грузов странами ЕАЭС, 3 месяца 2022
03.08.2022

Объем перевозок грузов странами ЕАЭС, 3 месяца 2022


    • Совокупный объем перевозок грузов всеми видами транспорта в ЕАЭС за первый квартал текущего года составил 2,66 млрд тонн — на 2,2% больше, чем в январе-марте 2021 года.

    По данным департамента статистики Евразийской экономической комиссии, практически по всем странам Евразийского экономического союза отмечается положительная динамика. Исключение составляет Беларусь, которая по итогам 3 месяцев текущего года снизила объем перевозок на 8,2% до 77,7 млн тонн.

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    В целом перевозки автомобильным транспортом в ЕАЭС увеличились на 2,7% до 1,8 млн тонн. Объем перевозок железнодорожным транспортом по итогам 3 месяцев 2022 года достиг 445,8 млн тонн – на 2,2% больше, чем годом ранее. Трубопроводным транспортом было прокачано 391,9 млн тонн (минус 0,2%). Объем перевозок водным транспортом составил 11,9 млн тонн, на 5,4% больше, чем за первый квартал прошлого года. Перевозки грузов воздушным транспортом сократились на 23,5% и составили 258,3 тыс. тонн.

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    Основной объем перевозок водным транспортом в ЕАЭС приходится на Россию, – 11,56 млн тонн, на 4,7% больше, чем за январь-март прошлого года. Также увеличил объемы перевозок водным транспортом Казахстан – на 8,9% до 245,5 тыс. тонн. Отмечается существенный рост перевозок в Белоруссии – в 17,5 раза до 75,4 тыс. тонн. Другие страны Евразийского экономического союза – Кыргызстан и Армения – перевозки водным транспортом не осуществляют.


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