Заторы в порту Шанхай рассасываются

Время ожидания судов в порту Шанхай возвращается к норме, поскольку город постепенно выходит из двухмесячного карантина.

Согласно данным VesselsValue, на которые ссылается gCaptain, в среднем время ожидания танкеров, балкеров и контейнеровозов в порту Шанхай или на подходах к нему сократилось до 28 часов. Это всего на один час больше, чем максимальное время ожидания для этого сезона за последние три года. Во время блокировки Шанхая из-за карантинных мер, в конце апреля этого года, среднее время ожидания достигало 66 часов.

Так, среднее время ожидания контейнеровозов в порту Шанхай сократилось до 31 часа, а пиковое значение в конце апреля составляло 69 часов. Но пока это еще на 4 часа больше верхнего значения для этого сезона за последние три года.

Время задержки танкеров снизилось до 18 часов. Для балкеров среднее время ожидания фактически упало до самого низкого значения для этого времени года за последние три года и в настоящее время составляет 21 час.

«Появилось много обнадеживающих признаков нормализации ситуации. Производственная активность в крупнейшем городе Китая резко сократилась в апреле, менее – в мае, хотя это второй значительный спад производства с февраля 2020 года, когда пандемия только началась», — цитирует издание отчет VesselsValue.

«С открытием Шанхая возникает большой вопрос – вызовет ли блокировка Китая еще один «эффект кнута», который еще больше «потопит» порты Северной Европы и США. А ведь они продолжают бороться с заторами, вызванными восстановлением экономики», — пишет gCaptain.