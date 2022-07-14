«ТрансКонтейнер» запустил сервис из Иркутска в Китай через Достык

«ТрансКонтейнер» запустил свой первый регулярный контейнерный поезд из Иркутска в Китай через пограничный переход Достык-Алашанькоу между Казахстаном и Китаем.

Как сообщили SeaNews в компании, первый состав с 62 контейнерами отправился с собственного терминала «ТрансКонтейнера» на станции Батарейная в Иркутске и через пограничный переход Достык-Алашанькоу проследовал в пункт назначения – Циндао. Транзитное время из Иркутска до погранперехода на станции Достык составляет 10 дней.

Сервис ориентирован на перевозку пиломатериалов и расширяет логистические возможности российских экспортёров. В рамках перевозки «ТрансКонтейнер» предоставляет собственное оборудование и организовывает железнодорожную транспортировку по территории России и Казахстана. Организация перевозки по территории Китая возможна как силами клиента, так и через агентов «ТрансКонтейнера».

«Это первый регулярный маршрут «ТрансКонтейнера» из Иркутска в Китай через пограничный переход Достык в Казахстане. В условиях повышенной нагрузки на российские сухопутные погранпереходы он позволит экспортёрам выбирать оптимальный по скорости и стоимости вариант перевозки. В рамках сервиса мы планируем отправлять до трёх поездов ежемесячно с возможностью увеличения количества отправок и расширения географии доставки в Китае», – сказал директор по продажам и клиентскому сервису «ТрансКонтейнера» Никита Пушкарёв.

Сервис дополнит уже действующие маршруты «ТрансКонтейнера» со станции Батарейная в Китай через сухопутные погранпереходы Забайкальск и Наушки. Кроме того, у компании действуют мультимодальные сервисы в Китай через терминал «Восточной стивидорной компании».