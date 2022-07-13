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FESCO увеличит парк рефконтейнеров
13.07.2022

FESCO увеличит парк рефконтейнеров


    • FESCO в рамках стратегии развития своей дочерней компании «Дальрефтранс» планирует увеличить парк рефрижераторных контейнеров до 4 тыс. единиц к концу лета 2022 года.

    Как рассказали SeaNews в FESCO, «Дальрефтранс» с начала года уже получил 750 новых сорокафутовых и 100 двадцатифутовых рефрижераторных контейнеров повышенной вместимости. В августе ожидается поставка еще 200 единиц. Таким образом, в управлении FESCO будет находиться порядка 4 тыс. рефрижераторных контейнеров.

    В FESCO отмечают, что часть полученного оборудования закроет сезонный спрос на рефконтейнеры в связи с началом путины на Дальнем Востоке России.

    В настоящее время средний возраст рефконтейнеров FESCO составляет около 9 лет – почти в 1,5 раза меньше, чем в июле 2021 года. Группа намерена и дальше продолжать программу обновления парка.

    Фото предоставлено пресс-службой FESCO


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