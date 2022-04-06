Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Проходка Керакского тоннеля на Транссибе выполнена на 70%
06.04.2022

Проходка Керакского тоннеля на Транссибе выполнена на 70%


    • Проходка верхней части нового Керакского тоннеля на Транссибе выполнена на 70%, сообщает «РЖД» в своем телеграм-канале.

    Строительство нового тоннеля длиной 926 метра ведется на перегоне Ковали – Ульручьи Забайкальской железной дороги. Работы идут с двух сторон одновременно.prohodka kerakskogo tonnelja 2 Новости, Разное

    По данным «РЖД», За 9 месяцев в общей сложности пройдено 659 метров калотты (верхней части выработки) и 314 метров штроссы (нижней части), за это время строители извлекли более 95 тысяч кубометров горной породы.
    prohodka kerakskogo tonnelja1 Новости, РазноеВстреча проходческих бригад запланирована к осени 2022 года, после чего начнется внутренняя железобетонная отделка тоннеля. Сооружение позволит увеличить скорость движения поездов и пропускную способность на этом участке.

    Напомним, что в августе прошлого года «РЖД» приступила к строительству нового Керакского тоннеля на перегоне Ульручьи – Ковали Транссибирской магистрали в Амурской области. 

    Фото: «РЖД»


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    14.01.2022
    Ситуация с выгрузкой вагонов в адрес нескольких портов выправляется
    За первые 12 дней января из-за проблем с выгрузкой на стороне грузополучателей РЖД не […]
    ОграниченияПортыРЖД
    0
    28.02.2022
    Назначения в РЖД
    Начальником Северной железной дороги назначен Рашид Сайбаталов, сообщили РЖД в своем Telegram-канале. «Сегодня в […]
    НазначенияРЖД
    0
    04.04.2022
    Первый почтовый по маршруту Владивосток – Раменское
    РЖД и «Почта России» запустили по Транссибу почтовый контейнерный поезд «Россия». В его составе 74 […]
    контейнерный сервисПочта РоссииРЖД
    0
    17.03.2022
    РЖД и FESCO будут развивать ускоренные контейнерные жд перевозки
    ОАО «Российские железные дороги» и FESCO заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие ускоренных […]
    FESCO жд перевозкиКонтейнерные перевозкиРЖД
    0
    04.03.2022
    Жд экспорт через порты, 2 месяца 2022: погрузка угля в адрес портов Юга выросла в 1,5 раза
    Погрузка экспортных грузов на сети железных дорог ОАО «РЖД» в адрес морских портов за […]
    2022ПортыРЖДЭкспорт
    0
    24.03.2022
    РЖД увеличивают частоту контейнерного сервиса между Калининградом и Подмосковьем
    РЖД увеличила частоту контейнерных поездов между Калининградской областью и Подмосковьем. Контейнерные поезда, курсирующие между […]
    КалининградКонтейнерный поездМоскваРЖД
    0


  •  





  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    05.04.2022 TOP-5 речных портов Китая по контейнерообороту в январе-феврале 2022 года
    04.04.2022 Новый маршрут для продукции АПК из Китая в Россию
    04.04.2022 Смена руководства в APM Terminals
    04.04.2022 Про китайскую монополию на производство контейнеров
    04.04.2022 Контейнерооборот Арктического бассейна в феврале 2022 года увеличился на 12,5%
    04.04.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 13, 2022
    Госрегулирование Показать всё
    06.04.2022 Транспортный комплекс защитят от санкций
    04.04.2022 Про китайскую монополию на производство контейнеров
    01.04.2022 Правительство сняло запрет на экспорт семян зерновых и кукурузы
    01.04.2022 Экспорт российского газа за рубли
    01.04.2022 Экспорт масличных и продуктов их переработки ограничат
    31.03.2022 Легализован параллельный импорт
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти