Проходка Керакского тоннеля на Транссибе выполнена на 70%

Проходка верхней части нового Керакского тоннеля на Транссибе выполнена на 70%, сообщает «РЖД» в своем телеграм-канале.

Строительство нового тоннеля длиной 926 метра ведется на перегоне Ковали – Ульручьи Забайкальской железной дороги. Работы идут с двух сторон одновременно.

По данным «РЖД», За 9 месяцев в общей сложности пройдено 659 метров калотты (верхней части выработки) и 314 метров штроссы (нижней части), за это время строители извлекли более 95 тысяч кубометров горной породы.

Встреча проходческих бригад запланирована к осени 2022 года, после чего начнется внутренняя железобетонная отделка тоннеля. Сооружение позволит увеличить скорость движения поездов и пропускную способность на этом участке.

Напомним, что в августе прошлого года «РЖД» приступила к строительству нового Керакского тоннеля на перегоне Ульручьи – Ковали Транссибирской магистрали в Амурской области.

Фото: «РЖД»