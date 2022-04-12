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Запущен новый мост на Транссибе
12.04.2022

Запущен новый мост на Транссибе


    • Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, генеральный директор – председатель правления РЖД Олег Белозёров и губернатор Забайкальского края Александр Осипов по видеосвязи открыли движение поездов по новому мосту через реку Ареда на Транссибе, сообщает пресс-служба РЖД.

    Как отметил М.Хуснуллин, проектирование и строительство осуществлено фактически за 7 месяцев, что практически в 2-3 раза меньше нормативных сроков реализации подобных проектов на сети в обычных условиях.

    За время работ были смонтированы два 55-метровых пролетных строения и уложено 2,4 км новых путей. Новый мостовой переход, расположенный поблизости от восстановленного после паводка в 2021 году участка дороги, рассчитан на пропуск тяжеловесных поездов с нагрузкой до 32 тонн на ось и скоростью до 100 км/ч.

    Забайкальская железная дорога, где расположен новый мост, – это самая грузонапряженная магистраль в мире, которая является основой надежности и устойчивости работы всего Восточного полигона, подчеркнул, комментируя событие, О.Белозёров.

    «Дорога обеспечивает перевозки железнодорожным транспортом более 60% грузов между Россией и Китаем. Спрос наших партнеров – грузоотправителей и грузополучателей – в восточном направлении постоянно растет, – сказал он. –  На неугольные грузы в 2022 году в направлении Запад – Восток спрос увеличился более чем на 30%, а перевозка импортных грузов в направлении Восток – Запад выросла более чем на 40%».

    В июле 2021 года, напомнили в пресс-службе РЖД, из-за аномальных дождей в Забайкальском крае, выхода из берегов реки Ареда и повреждения моста на перегоне Куэнга – Укурей было остановлено движение поездов. Уже через 3,5 дня движение по Транссибу возобновили по временной схеме, сразу же началось проектирование новых металлических мостов без опор в русле.

    Фото с Телеграм-канала РЖД


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