Запущен новый мост на Транссибе

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, генеральный директор – председатель правления РЖД Олег Белозёров и губернатор Забайкальского края Александр Осипов по видеосвязи открыли движение поездов по новому мосту через реку Ареда на Транссибе, сообщает пресс-служба РЖД.

Как отметил М.Хуснуллин, проектирование и строительство осуществлено фактически за 7 месяцев, что практически в 2-3 раза меньше нормативных сроков реализации подобных проектов на сети в обычных условиях.

За время работ были смонтированы два 55-метровых пролетных строения и уложено 2,4 км новых путей. Новый мостовой переход, расположенный поблизости от восстановленного после паводка в 2021 году участка дороги, рассчитан на пропуск тяжеловесных поездов с нагрузкой до 32 тонн на ось и скоростью до 100 км/ч.

Забайкальская железная дорога, где расположен новый мост, – это самая грузонапряженная магистраль в мире, которая является основой надежности и устойчивости работы всего Восточного полигона, подчеркнул, комментируя событие, О.Белозёров.

«Дорога обеспечивает перевозки железнодорожным транспортом более 60% грузов между Россией и Китаем. Спрос наших партнеров – грузоотправителей и грузополучателей – в восточном направлении постоянно растет, – сказал он. – На неугольные грузы в 2022 году в направлении Запад – Восток спрос увеличился более чем на 30%, а перевозка импортных грузов в направлении Восток – Запад выросла более чем на 40%».

В июле 2021 года, напомнили в пресс-службе РЖД, из-за аномальных дождей в Забайкальском крае, выхода из берегов реки Ареда и повреждения моста на перегоне Куэнга – Укурей было остановлено движение поездов. Уже через 3,5 дня движение по Транссибу возобновили по временной схеме, сразу же началось проектирование новых металлических мостов без опор в русле.

Фото с Телеграм-канала РЖД