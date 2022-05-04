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Грузы РЖД, 4 месяца 2022: погрузка на сети снизилась на 1,1%
04.05.2022

Грузы РЖД, 4 месяца 2022: погрузка на сети снизилась на 1,1%


    • Погрузка на сети РЖД за 4 месяцев 2022 года составила 410,3 млн тонн. Это на 1,1% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

    По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», погрузка каменного угля составила 120,5 млн тонн – на 2,3% меньше, чем за 4 месяца прошлого года. Погрузка второго по объемам груза на сети РЖД – нефти и нефтепродуктов – была всего на 0,1% меньше, чем за январь-апрель 2021 года, составив 72,1 млн тонн. Погрузка железной и марганцевой руды за отчетный период текущего года снизилась на 0,6%, объемы черных металлов, напротив, увеличились 5,2%.

    По итогам января-апреля 2022 года положительная динамика наблюдается в погрузке строительных грузов – на 2% до 37,7 млн тонн, цемента – на 1,3% до 6,9 млн тонн, химикатов и соды – на 0,4% до 8,2 млн тонн. Промышленного сырья и формовочных материалов было погружено на 2,5% больше, чем годом ранее, – 10,8 млн тонн.

    По остальной номенклатуре грузов наблюдается отрицательная динамика.

    Погрузка на сети РЖД за апрель 2022 года составила 102,4 млн тонн. Это на 5% меньше, чем за аналогичный месяц 2021 года. По сравнению с показателем предыдущего месяца снижение составило 4,2%.

    Грузооборот за 4 месяца 2022 года составил 882,8 млрд тарифных т/км (плюс 2,6%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии достиг 1107,4 млрд т/км (плюс 1,8%).

    В апреле грузооборот сети РЖД снизился на 1,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил 222,5 млрд тарифных т/км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за отчетный месяц уменьшился на 1,8%, до 277,8 млрд т/км.


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