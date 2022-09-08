Контейнерный поезд из Китая в Москву

5 сентября из города Пинсян в восточно-китайской провинции Цзянси отправился контейнерный поезд Китай – Европа. Состав доставит в Москву пятьдесят 40-футовых контейнеров с детскими товарами, обувью, техникой и оборудованием и другими товарами, сообщает Жэньминь жибао.

Поезд пересечет границу между Китаем и Россией через КПП Маньчжурия и прибудет в российскую столицу через 15-18 дней. Общая протяженность пути около 12 тыс. км.

Как сообщает информационное агентство Xinhua, контейнерные поезда Китай – Европа по сравнению с морскими перевозками экономят время транспортировки груза примерно на 25 дней.

Фото: Жэньминь жибао