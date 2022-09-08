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Контейнерный поезд из Китая в Москву
08.09.2022

Контейнерный поезд из Китая в Москву


    • 5 сентября из города Пинсян в восточно-китайской провинции Цзянси отправился контейнерный поезд Китай – Европа. Состав доставит в Москву пятьдесят 40-футовых контейнеров с детскими товарами, обувью, техникой и оборудованием и другими товарами, сообщает Жэньминь жибао.

    Поезд пересечет границу между Китаем и Россией через КПП Маньчжурия и прибудет в российскую столицу через 15-18 дней. Общая протяженность пути около 12 тыс. км.

    Как сообщает информационное агентство Xinhua, контейнерные поезда Китай – Европа по сравнению с морскими перевозками экономят время транспортировки груза примерно на 25 дней.

    Фото: Жэньминь жибао


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