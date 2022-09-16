Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Поезда Китай – Европа в демонстрационной зоне Китай – ШОС в январе-августе 2022
16.09.2022

Поезда Китай – Европа в демонстрационной зоне Китай – ШОС в январе-августе 2022


    • По итогам первых 8 месяцев 2022 года в Демонстрационной зоне регионального торгово-экономического сотрудничества Китай – ШОС выросло количество грузовых поездов в сообщении Китай – Европа, сообщает информационное агентство Xinhua.

    Согласно данным Цзяочжоуской таможни в городе Циндао, где расположена демонстрационная зона Китай – ШОС, в январе-августе этого года Центр мультимодальных грузоперевозок отправил и принял в общей сложности 523 грузовых состава Китай – Европа, что на 46,1% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

    В настоящее время демонстрационная зона Китай – ШОС связана 17 регулярными маршрутами международных железнодорожных грузоперевозок с 51 городом в 22 странах.

    Фото: Sun Lijun / China Daily


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    24.01.2022
    Грузовые поезда Китай – Европа из провинции Цзянсу в 2021 году
    По итогам 2021 года количество рейсов грузовых поездов Китай – Европа из восточно-китайской провинции Цзянсу выросло на 29%.
    ЕвропаКитайконтейнерные поезда
    0
    10.08.2022
    10 тысяч поездов Китай – Европа через Эрэн-Хото
    С 2013 года через КПП Эрэн-Хото, расположенном в автономном районе Внутренняя Монголия, прошло 10 […]
    Железная дорогаКитай - ЕвропаПоезда
    0
    11.02.2022
    Первый поезд из Ечэн в Таджикистан
    9 февраля с железнодорожной станции Ечэн (Каргалык) юге Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая в Таджикистан отправился первый грузовой поезд
    ВидеоЖелезная дорогаКитайПоезд
    0
    27.07.2022
    Первая партия подсанкционного цемента прибыла транзитом через Литву в Калининград
    После введения ограничений на транзит в Калининград прибыли первые 60 вагонов с цементом, сообщает […]
    Железная дорогаКалининградЛитваСанкции
    0
    20.06.2022
    В Иран прибыл первый транзитный контейнерный поезд из Казахстана в Турцию
    На прошлой неделе поезд, перевозящий контейнеры с серой из Казахстана в Турцию, пройдя по […]
    ИранКазахстанконтейнерные поездаМеждународный транспортный коридор
    0
    15.04.2022
    Новый контейнерный маршрут Новороссийск – Находка
    Организовал «Рускон»
    Группа Делоконтейнерные поездаРускон
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    16.09.2022 Контейнерооборот российских портов в августе 2022
    16.09.2022 Топ-назначение в APMT
    16.09.2022 Ванинский порт наращивает контейнерооборот
    15.09.2022 Рекордная прибыль контейнерных линий
    14.09.2022 TOP-5 речных портов Китая по контейнерообороту в январе-июле 2022
    13.09.2022 Контейнерооборот лидеров, 8 месяцев 2022
    Госрегулирование Показать всё
    15.09.2022 На субсидирование морских перевозок в Калининградскую область выделят больше 1 млрд
    13.09.2022 Курсы по подготовке специалистов в сфере ДОПОГ
    13.09.2022 Обновлена Стратегия агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов
    12.09.2022 Россия, Азербайджан и Иран подписали декларацию о развитии транспортного коридора «Север – Юг»
    08.09.2022 Совещание по Новороссийскому транспортному узлу
    02.09.2022 Ограничен личный прием граждан в Балтийской таможне
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти