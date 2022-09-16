Поезда Китай – Европа в демонстрационной зоне Китай – ШОС в январе-августе 2022

По итогам первых 8 месяцев 2022 года в Демонстрационной зоне регионального торгово-экономического сотрудничества Китай – ШОС выросло количество грузовых поездов в сообщении Китай – Европа, сообщает информационное агентство Xinhua.

Согласно данным Цзяочжоуской таможни в городе Циндао, где расположена демонстрационная зона Китай – ШОС, в январе-августе этого года Центр мультимодальных грузоперевозок отправил и принял в общей сложности 523 грузовых состава Китай – Европа, что на 46,1% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

В настоящее время демонстрационная зона Китай – ШОС связана 17 регулярными маршрутами международных железнодорожных грузоперевозок с 51 городом в 22 странах.

Фото: Sun Lijun / China Daily