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Новый контейнерный сервис Ступино – Ванино – Ступино
11.03.2022

Новый контейнерный сервис Ступино – Ванино – Ступино

    • «РЖД Бизнес Актив» организовал новый контейнерный сервис между терминалом Ступино (Московская область) и портом Ванино (Хабаровский край).

    Как рассказали SeaNews в компании, сервис предусматривает использование собственных платформ оператора в совокупности с терминальными возможностями РЖД, что позволит ежемесячно отправлять и принимать до 8 полносоставных контейнерных поездов из 57 условных вагонов каждый. Ранее полносоставные поезда по маршруту не отправлялись.

    Терминал в Ступино становится еще одним пунктом Московского узла, который будет полноценно работать с контейнерными грузами. В феврале-марте была организована отправка трех контейнерных поездов с автокомлектующими. На маршруте также планируется перевозка товаров народного потребления и лесных грузов.

    Напомним, осенью прошлого года АО «Ванинский порт» возобновил перевалку контейнеров. Первый за 10 лет контейнеровоз с автомобильными запчастями из Китая был обработан в порту в сентябре, размер судовой партии составил 400 TEU.

    Фото: АО «Ванинский порт»


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