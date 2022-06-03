Первая партия оборудования драглайна ушла в Калькутту

ПАО «Уралмашзавод», входящее в группу УЗТМ-КАРТЭКС, приступило к отгрузке первого из пяти драглайнов (одноковшовый экскаватор с канатно-блочным оборудованием), предназначенных для крупнейшего угледобывающего концерна Индии Coal India Ltd. (CIL).

По условиям контракта, заключенного весной прошлого года, завод в течение 5 лет поставит индийской компании пять шагающих экскаваторов увеличенной единичной мощности ЭШ 24.95, а также произведет монтаж и запуск оборудования на площадке заказчика, сообщает «Уралмашзавод».

В конце прошлого месяца «Уралмашзавод» осуществил отправку партии оборудования первого ЭШ 24.95, в том числе узлы опорной рамы, зубчатый венец, опорно-поворотное устройство. Общий вес поставки составил 240 тонн. Оборудование доставили из Екатеринбурга до порта Санкт-Петербург. Негабаритный груз везли тралами и фурами по специально разработанному маршруту. В ближайшее время узлы шагающего экскаватора погрузят на судно, которое доставит их в Калькутту.

В настоящее время к отгрузке готовят поворотную платформу: она проходит контрольную сборку. Предполагается, что полностью поставка первого ЭШ 24.95 будет завершена в мае 2023 года, отмечают в «Уралмашзаводе».

Фото: «Уралмашзавод»