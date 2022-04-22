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Завершен вывод из порта Астрахань верхнего строения платформы жилого модуля
22.04.2022

Завершен вывод из порта Астрахань верхнего строения платформы жилого модуля

    • 21 апреля 2022 года завершен вывод из морского порта Астрахань в море буксирного каравана, осуществляющего транспортировку крупногабаритного объекта – верхнего строения платформы жилого модуля месторождения имени В.И. Грайфера.

    Как сообщает пресс-служба администрации морских портов Каспийского моря, в настоящее время режим судоходства на акваториях морских портов Астрахань и Оля осуществляется в обычном режиме.

    Напомним, что месторождение им. В.И.Грайфера (ранее – Ракушечное, в месторождение имени Валерия Грайфера его переименовали в ноябре 2020 года), открытое в 2001 году, является третьим проектом, который «ЛУКойл» реализует на Каспии. Месторождение расположено в непосредственной близости от месторождения им. В.Филановского, благодаря чему планируется использовать уже построенную инфраструктуру, что позволит сократить сроки и затраты на обустройство месторождения. Ожидаемая полка добычи – 1,2 млн тонн в год.

    Фото: АМП Каспийского моря


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