Завершен вывод из порта Астрахань верхнего строения платформы жилого модуля

21 апреля 2022 года завершен вывод из морского порта Астрахань в море буксирного каравана, осуществляющего транспортировку крупногабаритного объекта – верхнего строения платформы жилого модуля месторождения имени В.И. Грайфера.

Как сообщает пресс-служба администрации морских портов Каспийского моря, в настоящее время режим судоходства на акваториях морских портов Астрахань и Оля осуществляется в обычном режиме.

Напомним, что месторождение им. В.И.Грайфера (ранее – Ракушечное, в месторождение имени Валерия Грайфера его переименовали в ноябре 2020 года), открытое в 2001 году, является третьим проектом, который «ЛУКойл» реализует на Каспии. Месторождение расположено в непосредственной близости от месторождения им. В.Филановского, благодаря чему планируется использовать уже построенную инфраструктуру, что позволит сократить сроки и затраты на обустройство месторождения. Ожидаемая полка добычи – 1,2 млн тонн в год.

Фото: АМП Каспийского моря