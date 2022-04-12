Новый порт в Онеге

11 апреля инвестор проекта и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) подписали соглашение о получении статуса резидента свободной экономической зоны «Арктическая зона Российской Федерации» (АЗРФ).

По информации КРДВ, проект ООО «Портово-Индустриальный Парк «Онега»» предусматривает создание специализированного портового комплекса на территории города Онега Архангельской области для обеспечения грузоперевозок по Севморпути, включая их накопление и хранение. По соглашению с КРДВ объем инвестиций на первом этапе реализации проекта составит 906 млн рублей.

Проектный годовой грузооборот порта планируется в объеме 1-1,4 млн тонн с возможностью развития до 4 млн. тонн. Площадь территории составит 167 гектар.

Согласно план-графику реализации проекта, до 2025 года планируется завершить проектно-изыскательские работы и получить положительное заключение государственной экспертизы, ввод в эксплуатацию намечен на 2028 год.

Портовая инфраструктура будет состоять из универсального перегрузочного комплекса с железнодорожными подъездными путями, имеющими прямой выход к акватории Белого моря. Проектируемые объекты предназначены для комплексного снабжения строительства объектов нефтегазового сектора, создаваемых в соответствии со стратегией развития Арктической зоны, и обеспечения круглогодичного экспорта и импорта региональных товаров.

Расположение порта выбрано удачно, так как по отношению к наиболее развитым промышленным и нефтедобывающим регионам России он связан с ними железнодорожными и водными путями. Порт Онега соединен с Балтийским морем через Беломоро-Онежский и Беломоро-Балтийский каналы, с Азовским, Черным и Каспийским морями – через реку Волгу и Беломоро-Онежский канал. Кроме того, еще одним плюсом является наличие свободных земельных участков, не ограниченных размерами береговой линии.

«Для развития новой инфраструктуры есть хороший потенциал – это и железнодорожные пути, хороший выход к Белому морю с достаточными глубинами на подходах к порту. Из морских портов Севера резервы по железнодорожным подходам имеют только порты Архангельск и Онега, – сказал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. – Понимая, что Онежский порт обеспечит выход к Северному морскому пути, а сам Онежский район уже обладает статусом территории опережающего социально-экономического развития, мы со своей стороны предпринимаем максимум усилий для обеспечения транспортной доступности территории».

Уже начаты масштабные работы по ремонту автомобильной дороги Архангельск – Онега. На ближайшие два года работы по строительству порта финансово обеспечены, уточнил он.

Отмечается, что в планах инвестора в ближайшее время завершить предпроектные проработки гидротехнической части проекта, провести работы по формированию земельного участка, подготовить технико-экономическое обоснование.

В качестве долгосрочных планов по развитию территории инвестор дополнительно прорабатывает возможность создания промышленного парка и агропромышленного парка в формате государственно-частного партнерства.

В промышленном парке планируется локализация завода металлоконструкций, производственного комплекса переработки гранулированных удобрений, железобетонного производства и производства строительных материалов.

В агропромышленном парке инвестор предусматривает создание рыбохозяйственного комплекса индустриальной аквакультуры, агротехнический комплекс по производству и хранению ягодного сырья, завод по производству гранулированных кормов и производственный комплекс выпуска гранулированных удобрений.