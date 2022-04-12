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Новый порт в Онеге
12.04.2022

Новый порт в Онеге


    • 11 апреля инвестор проекта и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) подписали соглашение о получении статуса резидента свободной экономической зоны «Арктическая зона Российской Федерации» (АЗРФ).

    По информации КРДВ, проект ООО «Портово-Индустриальный Парк «Онега»» предусматривает создание специализированного портового комплекса на территории города Онега Архангельской области для обеспечения грузоперевозок по Севморпути, включая их накопление и хранение. По соглашению с КРДВ объем инвестиций на первом этапе реализации проекта составит 906 млн рублей.

    Проектный годовой грузооборот порта планируется в объеме 1-1,4 млн тонн с возможностью развития до 4 млн. тонн. Площадь территории составит 167 гектар.

    Согласно план-графику реализации проекта, до 2025 года планируется завершить проектно-изыскательские работы и получить положительное заключение государственной экспертизы, ввод в эксплуатацию намечен на 2028 год.

    Портовая инфраструктура будет состоять из универсального перегрузочного комплекса с железнодорожными подъездными путями, имеющими прямой выход к акватории Белого моря. Проектируемые объекты предназначены для комплексного снабжения строительства объектов нефтегазового сектора, создаваемых в соответствии со стратегией развития Арктической зоны, и обеспечения круглогодичного экспорта и импорта региональных товаров.

    Расположение порта выбрано удачно, так как по отношению к наиболее развитым промышленным и нефтедобывающим регионам России он связан с ними железнодорожными и водными путями. Порт Онега соединен с Балтийским морем через Беломоро-Онежский и Беломоро-Балтийский каналы, с Азовским, Черным и Каспийским морями – через реку Волгу и Беломоро-Онежский канал. Кроме того, еще одним плюсом является наличие свободных земельных участков, не ограниченных размерами береговой линии.

    «Для развития новой инфраструктуры есть хороший потенциал – это и железнодорожные пути, хороший выход к Белому морю с достаточными глубинами на подходах к порту. Из морских портов Севера резервы по железнодорожным подходам имеют только порты Архангельск и Онега, – сказал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. – Понимая, что Онежский порт обеспечит выход к Северному морскому пути, а сам Онежский район уже обладает статусом территории опережающего социально-экономического развития, мы со своей стороны предпринимаем максимум усилий для обеспечения транспортной доступности территории».

    Уже начаты масштабные работы по ремонту автомобильной дороги Архангельск – Онега. На ближайшие два года работы по строительству порта финансово обеспечены, уточнил он.

    Отмечается, что в планах инвестора в ближайшее время завершить предпроектные проработки гидротехнической части проекта, провести работы по формированию земельного участка, подготовить технико-экономическое обоснование.

    В качестве долгосрочных планов по развитию территории инвестор дополнительно прорабатывает возможность создания промышленного парка и агропромышленного парка в формате государственно-частного партнерства.

    В промышленном парке планируется локализация завода металлоконструкций, производственного комплекса переработки гранулированных удобрений, железобетонного производства и производства строительных материалов.

    В агропромышленном парке инвестор предусматривает создание рыбохозяйственного комплекса индустриальной аквакультуры, агротехнический комплекс по производству и хранению ягодного сырья, завод по производству гранулированных кормов и производственный комплекс выпуска гранулированных удобрений.

     

     
    Фото с Телеграм-канала КРДВ

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