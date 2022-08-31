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Первый краболов проекта 03141 пришел в Николаевск-на-Амуре
31.08.2022

Первый краболов проекта 03141 пришел в Николаевск-на-Амуре


    • Новое краболовное судно «Омолон» проект 03141, покинувшее акваторию Хабаровского судостроительного завода 25 августа, пришло под проводкой речного буксира «РТ 670» (судовладелец АО «Хабаровский речной торговый порт») в морской порт Николаевск-на-Амуре, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

    В акватории порта краболов принял морской буксир «Восток», который поведет судно на Ливадийский ремонтно-судостроительный завод в порту Находка для достройки, проведения пуско-наладочных работ, швартовных и ходовых испытаний.

    Краболовное судно «Омолон» – первое из двух судов данного проекта, построенное по заказу Магаданской рыбодобывающей компании «Маг-Си Интернешнл».

    Основные характеристики краболова: длина наибольшая – 63,27 м, ширина – 10,6 м, высота борта (до верхней палубы) – 4,6 м, валовая вместимость – 1048 т, мощность ГД – 1618 кВт, скорость – 14 узлов, экипаж – 21 человек, автономность – 45 суток. Судно имеет ледовый класс Ice 2, допускающий самостоятельное эпизодическое плавание в мелкобитом разреженном льду неарктических морей и в сплошном льду в канале за ледоколом при толщине льда до 0,55 м. Сдача судна планируется в 2023 году.

    Второму судну проекта – «Кедон», строящемуся на Хабаровском СЗ, также предстоят швартовные испытания на акватории завода, а осенью, до окончания речной навигации, его перегонят на сдаточную базу в порту Находка для окончательной достройки, отмечают в Росморречфлоте.

    Строительство судов проекта 03141 по заказу ООО «Маг-Си Интернешнл» ведется в рамках государственной программы, получившей в отрасли название «квоты под киль». Суда предназначены для промысла краба и креветки ловушками, а также для хранения улова в охлажденной морской воде с последующей транспортировкой свежего продукта в порт.

    Фото: Росморречфлот


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