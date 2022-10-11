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Назначение в APM Terminals
11.10.2022

Назначение в APM Terminals

    • Head of Strategy and Transformation в APM Terminals, терминальном подразделении группы A.P.Moller-Maersk, назначена Шарлотта Гийоми.

    Как сообщили SeaNews в компании, ранее она работала в Philips, где также отвечала за трансформацию в должности Transformation Leader.

    До этого Ш.Гийоми была Global Head of Operational Excellence в SITA – мировом лидере в области коммуникаций и программных решений для авиатранспорта.

    Ш.Гийоми приступает к исполнению своих обязанностей с 17 октября. Она будет подчиняться напрямую CEO APMT.

    Фото: APMT


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