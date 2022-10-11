Назначение в APM Terminals

Head of Strategy and Transformation в APM Terminals, терминальном подразделении группы A.P.Moller-Maersk, назначена Шарлотта Гийоми.

Как сообщили SeaNews в компании, ранее она работала в Philips, где также отвечала за трансформацию в должности Transformation Leader.

До этого Ш.Гийоми была Global Head of Operational Excellence в SITA – мировом лидере в области коммуникаций и программных решений для авиатранспорта.

Ш.Гийоми приступает к исполнению своих обязанностей с 17 октября. Она будет подчиняться напрямую CEO APMT.

Фото: APMT