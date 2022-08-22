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Новый генеральный на ПНТ
22.08.2022

Новый генеральный на ПНТ


    • Генеральный директор «Петербургского нетфтяного терминала» Валерий Хон, возглавлявший компанию с 2017 года, покинул свой пост по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Как сообщили SeaNews в компании, новым генеральным директором стал Владимир Грызлов, до этого занимавший должность исполнительного директора ПНТ.

    В.Грызлов – выпускник Государственной Морской Академии им. адмирала С.О.Макарова, проходил дополнительное обучение и стажировался в известных международных логистических компаниях, изучал бухгалтерский учёт в Ernst&Young. Он имеет более чем 20-летний опыт оперативного управления в компаниях, занимавшихся бункеровкой, логистикой, закупкой и реализацией нефтепродуктов.

    В ПНТ В.Грызлов работает с 2017 года, сначала в должности заместителя генерального директора по коммерческим вопросам, затем – исполнительного директора. Он отвечал за организацию и контроль за оперативным процессом перевалки, а также участвовал в процессах перспективного развития производства и финансовом планировании.

    «Под руководством Валерия Хона терминал закрепился в числе лидеров российского рынка перевалки нефтепродуктов, были усовершенствованы логистические системы, улучшилось взаимодействие с РЖД. Также запущен стратегически важный проект реконструкции старой базы, который позволит сделать работу ПНТ на сверхволатильном нефтяном рынке еще более гибкой. Нельзя не упомянуть и об экологических проектах – ПНТ первым на российской Балтике установил комплекс всплывающих бонов, создал собственное аварийно-спасательное формирование и внедрил самые передовые технологии промышленной безопасности. Весь коллектив терминала благодарит Валерия Иннокентьевича за проделанную работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере.

    Выбор Владимира Грызлова на место гендиректора ПНТ не случаен – он является важной частью команды терминала и принимал непосредственное участие в разработке и реализации проекта по реконструкции старой части. Уверен, что под его руководством проект будет реализован, а компания продолжит свое развитие», – прокомментировал кадровые изменения председатель совета директоров ПНТ Михаил Скигин.

    Фото предоставлено ПНТ


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