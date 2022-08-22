Новый генеральный на ПНТ

Генеральный директор «Петербургского нетфтяного терминала» Валерий Хон, возглавлявший компанию с 2017 года, покинул свой пост по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Как сообщили SeaNews в компании, новым генеральным директором стал Владимир Грызлов, до этого занимавший должность исполнительного директора ПНТ.

В.Грызлов – выпускник Государственной Морской Академии им. адмирала С.О.Макарова, проходил дополнительное обучение и стажировался в известных международных логистических компаниях, изучал бухгалтерский учёт в Ernst&Young. Он имеет более чем 20-летний опыт оперативного управления в компаниях, занимавшихся бункеровкой, логистикой, закупкой и реализацией нефтепродуктов.

В ПНТ В.Грызлов работает с 2017 года, сначала в должности заместителя генерального директора по коммерческим вопросам, затем – исполнительного директора. Он отвечал за организацию и контроль за оперативным процессом перевалки, а также участвовал в процессах перспективного развития производства и финансовом планировании.

«Под руководством Валерия Хона терминал закрепился в числе лидеров российского рынка перевалки нефтепродуктов, были усовершенствованы логистические системы, улучшилось взаимодействие с РЖД. Также запущен стратегически важный проект реконструкции старой базы, который позволит сделать работу ПНТ на сверхволатильном нефтяном рынке еще более гибкой. Нельзя не упомянуть и об экологических проектах – ПНТ первым на российской Балтике установил комплекс всплывающих бонов, создал собственное аварийно-спасательное формирование и внедрил самые передовые технологии промышленной безопасности. Весь коллектив терминала благодарит Валерия Иннокентьевича за проделанную работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере.

Выбор Владимира Грызлова на место гендиректора ПНТ не случаен – он является важной частью команды терминала и принимал непосредственное участие в разработке и реализации проекта по реконструкции старой части. Уверен, что под его руководством проект будет реализован, а компания продолжит свое развитие», – прокомментировал кадровые изменения председатель совета директоров ПНТ Михаил Скигин.

Фото предоставлено ПНТ