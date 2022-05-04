СУЭК назначил нового директора по логистике

С 29 апреля 2022 года на пост директора по логистике АО «СУЭК» назначен Денис Рахимжанов.

Как сообщает пресс-служба СУЭКа, до своего перехода в компанию Д.Рахимжанов работал в должности заместителя генерального директора по стратегии и маркетингу АО «РЖД Логистика» и имеет 19-летний опыт работы в системе Российских железных дорог, куда пришел сразу после окончания Сибирского государственного университета путей сообщения.

«Вопросы перевозок угля традиционно имеют первоочередное значение для всех предприятий нашей отрасли, – прокомментировал назначение генеральный директор АО «СУЭК» Максим Басов. – С приходом Дениса Рахимжанова команду СУЭК усилил опытный профессионал, досконально знающий специфику всех процессов и способный успешно решить задачи по выстраиванию системы эффективного взаимодействия с Российскими железными дорогами». По словам М.Басова, работа Д.Рахимжанова позволит обеспечить стабильность грузопотоков СУЭК и послужит повышению финансовой устойчивости компании в непростых текущих условиях.

Напомним, что в феврале этого года на должность заместителя генерального директора АО «СУЭК» по логистике была назначена Жанар Рымжанова.

СУЭК осуществляет поставки угля на международный рынок через собственный «Ванинский балкерный терминал», а также «Мурманский морской торговый порт» и «Малый порт», в котором компания является одним из основных акционеров.

Фото: «РЖД Логистика»