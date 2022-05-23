Экс-министр транспорта возглавил АВТОВАЗ

Совет директоров АО «АВТОВАЗ» принял единогласное решение об утверждении Максима Соколова в должности президента АО «АВТОВАЗ». По информации компании, решение вступило в силу 23 мая 2022 года.

М.Соколов – выпускник Ленинградского государственного университета (экономический и юридический факультеты). С 1994 по 2004 годы занимал должность генерального директора ЗАО «Росси», затем – генерального директора ООО «Корпорация С». В 2004 году перешел на работу в администрацию Санкт-Петербурга, где возглавлял комитет по инвестициям и стратегическим проектам правительства города. В 2009 году был назначен директором департамента промышленности и инфраструктуры Правительства РФ.

В 2012-2018 годах возглавлял министерство транспорта РФ. В 2018-2019 годах занимал руководящие должности в ПАО «Группа ЛСР». В конце 2019 года был назначен на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, курировал городские Комитеты по развитию транспортной инфраструктуры, туризма, транспорту, инвестициям и Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.

Напомним, после ухода из России группы Renault основными акционерами «АВТОВАЗа» являются Российская Федерация в лице ФГУП «НАМИ» (67,69% акций) и Госкорпорация «Ростех».

«Уверен, что опыт Максима Соколова поможет предприятию преодолеть влияние внешних факторов, сохранить трудовой коллектив и обеспечить развитие бренда LADA и всего легкового автомобилестроения, как сильной и независимой отрасли страны», – прокомментировал назначение генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.