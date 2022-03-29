Смена рулевого в TradeLens

В GTD Solution, подразделении Maersk, отвечающее за развитие проекта TradeLens, произошла смена руководства. Новым CEO назначена Ким Спалдинг. К исполнению своих обязанностей она приступает с 4 апреля, сменив Майка Уайта.

У К.Спалдинг за плечами более 200 лет работы в различных компаниях и стартапах в хай-тек индустрии. Последние шесть лет она занималась рекламой и продвижением продуктов Google на региональных рынках, до этого была COO в стартапе Homejoy, а в 2008-2015 годах занимала различные руководящие должности, в том числе уровня вице-президента, в Starbucks.

Напомним, TradeLens была запущена A.P. Moller — Maersk и IBM в качестве открытой блокчейн-платформы для глобальной цепочки поставок.

По данным Maersk, на сегодняшний день к TradeLens присоединилось более тысячи компаний.

Фото: Maersk