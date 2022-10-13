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Европу снова ждет дефицит туалетной бумаги
13.10.2022

Европу снова ждет дефицит туалетной бумаги

    • Крупнейшие европейские производители туалетной бумаги начинают испытывать нехватку сырья. Восьмой пакет санкций Евросоюза, вступивший в действие 7 октября и запретивший ввоз из России древесины березы, только усугубил кризис, который возник еще в марте, когда РФ запретила экспорт этого сырья в Европу, сообщает Bloomberg.

    «По некоторым оценкам, рынок не досчитается от 800 тыс. до 1,2 млн тонн целлюлозы, цены на которую в этом году выросли на 45%, – пишет издание. – Теперь производителям приходится еще больше конкурировать, чтобы обеспечить себя сырьем».

    «Запрет на ввоз российской березовой древесины, волокна которой делают предметы гигиены более мягкими, спровоцировал борьбу за целлюлозу – основной ингредиент бумаги, — пишет Bloomberg. – Эффект от этих запретов каскадом распространяется по всему миру – рулоны туалетной бумаги становятся тоньше и дороже».

    При этом альтернативы российской березовой древесине пока нет. «Из других стран помощи в удовлетворении потребностей в древесине нет», — цитирует Bloomberg свой источник в отрасли.

    По данным Евростата, на которые ссылает издание, Финляндия является вторым по величине производителем целлюлозы в Европе после Швеции. «Эти две страны являются ключевыми производителями целлюлозы, которая идет на производство санитарно-гигиенических изделий, таких как туалетная бумага и салфетки. Порядка 10% поставок сырья в Финляндию приходилось на Россию, а древесина из других северных стран больше подходит для производства бумаги, которая не рвется, например, гофрокартона», – поясняет Bloomberg.

    Помимо нехватки российской древесины, ситуацию усугубляют незапланированные остановки предприятий, что тоже ограничивает мировые поставки целлюлозы. «Недавняя забастовка на одном из заводов в Финляндии остановила производство более чем на три месяца. В Испании из-за засухи Ence Energia Y Celulosa SA в июле закрыла завод. На два месяца бразильская Suzano останавливает для модернизации одну целлюлозную линию на своем заводе Aracruz. В целом, в этом году, по данным на сентябрь, рынок потерял более 1,4 млн тонн целлюлозы, – пишет издание. – Производители бумаги сообщают, что их прибыль сократилась в результате роста цен на целлюлозу и энергию. Энергетический кризис в Европе, вызванный с сокращением поставок российского газа, подтолкнул компании к сокращению производства. Производитель туалетной бумаги Metsa Tissue предупредил, что вероятно дальнейшее снижение объемов, в то время как швейцарская Essity AB заявила, что поднимает цены и вводит надбавки за электроэнергию».

    «По прогнозам Santander, рынок целлюлозы будет напряженным до июня 2023 года. Потом, с запуском строящихся сейчас в Чили и Уругвае заводов, ожидается постепенное снижение цен», – прогнозирует издание.

    Напомним, что это не первый кризис с глобальными поставками туалетной бумаги. В 2020 году в результате нестабильности логистических цепочек, вызванных пандемией, потребители столкнулись с дефицитом туалетной бумаги и других гигиенических средств, производимых из целлюлозы – ключевого сырья для их изготовления.


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