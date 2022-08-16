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Круизы отменяют из-за дефицита экипажей
16.08.2022

Круизы отменяют из-за дефицита экипажей


    • Спрос на круизы после ковидных ограничений растет, при этом пассажиры возвращаются на лайнеры быстрее, чем обслуживающий персонал. Как сообщает Bloomberg, на днях Princess Cruises, входящая в состав Carnival Corp., была вынуждена отменить 11 планировавшихся на осень рейсов «Diamond Princess» из-за того, что пассажиров банально некому обслуживать. Еще одна компания в составе Carnival P&O Cruises, ранее отменила семь рейсов.

    Другому крупному круизному оператору, Norwegian Cruise Line Holdings, пришлось ограничить продажи на круизы на лайнере «Pride of America», также по причине дефицита персонала. Судно выполняет круизы на Гавайские острова, и, согласно требованиям, должно быть укомплектовано большей частью гражданами США, а они не спешат заполнять эти вакансии.

    Как пояснил один из собеседников Bloomberg, юрист, специализирующийся на морском праве, по оценкам, американских граждан/резидентов среди персонала круизных судов менее 5% – работать там надо много, а зарплаты низкие.

    В Carnival Cruise Line отменять рейсы не стали, но ограничили другие опции – так, по мелочи: закрыли круглосуточные пиццерии, отменили тортики для тех, кто празднует день рождения в круизе и т.п. Не отменяли круизы и Royal Caribbean Cruises.

    В целом, несмотря на то, что пассажиры жалуются на снижение уровня сервиса по сравнению с допандемийным, спрос на круизы продолжает расти, и почти все места раскупаются.

    Фото: Eerik Laine / Shipspotting


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